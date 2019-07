Le Roi charge les deux informateurs de rédiger une note pour fin juillet

Le Roi a reçu ce matin les 2 informateurs royaux pour un 3ième rapport en un mois. Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a) avaient été chargés, au lendemain des élections, d’identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités et conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral.

A l’issue de ce nouvel entretien, le Roi leur a demandé de poursuivre leur mission et d’établir une note pouvant servir de base aux futures discussions de préformation d’un gouvernement fédéral. Les 2 informateurs feront un premier rapport le 12 juillet, puis un second le 29 juillet.

Didier Reynders et Johan Vande Lanotte expliquent qu’ils vont changer de méthode de travail. Ils vont désormais, toujours dans la discrétion, travailler à une note qui cadrerait les priorités pour entrer dans des discussions "concrètes pour trouver des points de départs vers la pré-formation d’un gouvernement". Alors que jusqu’ici les 2 informateurs avaient travaillé avec les différents partis dans des discussions bilatérales (à l’exception du Vlaams Belang et du PTB qui ont été d’emblée exclus), désormais ils annoncent vouloir travailler avec soit les différentes familles politiques (nord et sud du pays) soit les différents partis par groupe linguistique.