Crise gouvernementale: "la suédoise n'existe plus"

L'annonce du Premier ministre Charles Michel de renvoyer au Parlement la décision concernant le pacte de l'Onu sur les migrations pose beaucoup de questions. La N-VA pourra-t-elle continuer à faire partie du gouvernement ? Le responsable éditorial politique de la RTBF Thomas Gadisseux faisait le point ce mardi soir sur le plateau du 19h30.

Pourquoi le gouvernement risque-t-il de tomber ?

La N-VA l'avait annoncé : elle ne soutiendra pas un gouvernement qui ira à Marrakech et qui signera le pacte de l'Onu sur les migrations. Puisque Charles Michel a affirmé sa volonté de le faire, la coalition suédoise (MR - N-VA - CD&V - Open VLD) se retrouve en crise. "La question est de savoir si la N-VA va se retirer de cette coalition, et donc que le gouvernement deviendra minoritaire, ou si elle va rester jouer les trouble-fête et le blocage institutionnel au sein même du gouvernement fédéral jusqu'aux élections, ajoute-t-il. C'est donc la fin de la suédoise : cette coalition, politiquement, n'existe plus."

Le Premier ministre n'a plus de consensus au sein de son gouvernement et renvoie la balle au Parlement, où il sait qu'il a une majorité alternative. "Il va aller chercher cette signature et ce pacte avec des partis de l'opposition", explique Thomas Gadisseux.

Quelle forme va prendre le nouveau gouvernement ?

C'est la grande inconnue ce mardi soir, explique Thomas Gadisseux : va-t-il y avoir une démission des ministres, ou est-ce qu'on va rester dans cette "espèce de gouvernement qui ne s'entend plus mais qui ne veut pas se séparer" ? "Là on va avoir un vrai blocage institutionnel, affirme le journaliste. Il y a différents scénarios sur la nature de ce futur gouvernement, mais politiquement, on acte la mort cérébrale de la coalition ce mardi soir."