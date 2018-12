Campagne sur les migrants: la N-VA a-t-elle fait son coming out d'extrême droite?

La campagne de communication lancée ce mardi par la N-VA était assez explicite : selon elle, le pacte migratoire permettrait aux illégaux d'accéder aux droits sociaux, il encouragerait des procédures plus souples pour les regroupements familiaux et rendrait l'enfermement des illégaux plus difficile. Aux clichés verbaux s'accompagnaient des photos stéréotypées : bateaux de migrants, femmes voilées... La dernière image libre de droit, prise sur internet par la N-VA, a d'ailleurs déjà été utilisée par l'AfD (Alternative für Deutschland), le parti d'extrême droite allemande, pour illustrer sa propagande anti-migrants.