A 63%, les militants CD & V veulent la N-VA au fédéral et préfèrent l’opposition à la Vivaldi

On attendait avec une certaine impatience les résultats du sondage réalisé par les instances du CD & V quant au rôle que doit jouer le CD & V dans les négociations fédérales. Et les résultats semblent être en adéquation avec les propos des principaux leaders du parti chrétien flamand, comme l’a encore répété ce lundi matin le président Joachim Coens sur nos antennes. A 63%, les militants CD & V tiennent à la présence de la N-VA dans une majorité fédérale, reproduisant à l’échelle du pays la majorité à la Région flamande. Si cette option était impossible, les militants CD & V choisissent d’abord l’opposition (41%), avant la coalition "Vivaldi" (37%), soit les familles socialistes, libérales et écologistes ainsi que le CD & V. Seuls 12% des militants veulent retourner aux urnes.

Ces chiffres, révélés par le journal flamand Het Laatste Nieuws, serviront certainement de nouvel argument à opposer aux interlocuteurs politiques – singulièrement francophones – qui prient le CD & V d’abandonner le scénario d’un gouvernement fédéral avec la N-VA.

Priorités

Pour 65% des militants, la thématique la plus importante est le pouvoir d'achat. Viennent ensuite la fiscalité et les soins de santé. Au total, 7000 militants ont réagi à ce sondage lancé samedi matin. Certaines voix s'interrogent sur la valeur de ce sondage : ainsi, sur les 44.000 membres que comptent le CD&V, il n'y a que 27.000 personnes qui ont fourni une adresse mail, de quoi recevoir le lien vers l'enquête. Selon "Business AM", les militants pouvaient voter autant de fois qu'ils le voulaient. Pire, le lien n'était pas personnel : pas besoin de mot de passe, le lien pouvait être partagé et d'autres personnes, non-membres, pouvaient voter. Le journal "De Standaard" fait également état d'une forme "d'amateurisme" dans l'organisation de ce sondage express.

Cependant, on imagine aisément que le top du CD&V se satisfait largement du résultat et ne remettra pas en cause ce sondage.