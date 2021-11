"Un futur presque parfait", une fiction audio RTBF qui nous projette dans un monde durable en 2050

Un futur presque parfait - 2050, vers quelle mobilité ? - 02/11/2021 Anais STAS nous emmène à la découverte d’un monde alternatif et durable en 2050. On nous parle beaucoup de l'urgence climatique, de l'urgence à agir. Mais on ne sait pas vraiment où on va. A quoi pourrait donc ressembler un monde soutenable ? Un monde où on a pris toutes les mesures pour éviter le dérèglement climatique, serait-ce un Eden vert ou un retour à l'âge de pierre ? A quoi pourrait ressembler notre quotidien, à vous et à moi ? Aujourd'hui, jetons un coup d’oeil sur une autre mobilité.