Responsabilité historique, import/export, consommation par habitant : les émissions de CO2 vues autrement

Dans la bataille contre le réchauffement climatique, les pays qui sont actuellement les plus gros émetteurs de CO2 sont souvent désignés comme les principaux responsables de la crise environnementale à laquelle fait face notre planète. Ainsi la Chine, les États-Unis, l’Union européenne et l’Inde sont les plus mauvais élèves. Mais, s’il est important que ces pays mettent en place des actions concrètes afin de réduire ces émissions au plus vite, il faut également élargir notre prisme sur ce que veulent vraiment dire ces chiffres d’émission de CO2. Et au-delà des chiffres annuels, depuis 1990, se demander, historiquement, qui a émis le plus de CO2 depuis la révolution industrielle ? En tenant compte de la place d’un pays au sein de l’économie mondiale, et du mode de consommation prôné, quel est réellement le CO2 produit et consommé par ses habitants ?

Du dioxyde de carbone émis il y a cent ans contribue encore aujourd’hui au réchauffement climatique. Une analyse récente du média spécialisé Carbon Brief a compilé ces données historiques , du CO2 émis à la fois par la combustion des énergies fossiles et par l’utilisation des terres et la foresterie.

Pourquoi s’intéresser à des émissions de CO2 qui ont eu lieu il y a presque 200 ans ? Tout simplement parce que c’est une molécule qui a tendance à rester longtemps dans l’atmosphère. Contrairement à d’autres gaz à effet de serre, comme le méthane, qui se dégrade relativement vite (une dizaine d’années), le dioxyde de carbone, lui est stable. Et ne "disparaît" de l’atmosphère que s’il est capté, par le phytoplancton de l’océan ou les végétaux terrestres, par exemple, qui font office de ce que l’on appelle de "puits de carbone". C’est de cette logique d’équilibre entre émission et captage de CO2 qu’est née l’initiative de "neutralité carbone" de l’ONU, qui appelle les pays à ne pas émettre plus de CO2 que ce que la planète peut en absorber, afin de ne plus faire monter les concentrations de CO2 dans l’atmosphère (qui ne cessent de grimper).

Carbon Brief estime à 2504 Gt de CO2 émis dans l’atmosphère depuis 1850, une estimation qui concorde avec celles du GIEC et du Global Carbon Project. Le plus grand "contributeur" sont les USA, qui à eux seuls ont émis 509Gt de CO2, soit 20% du total. Au deuxième rang, la Chine, actuel plus grand émetteur de CO2, qui rattrape à grande vitesse les États-Unis, et cumule 284 Gt de CO2. Sur la troisième marche du podium, la Russie. Le premier pays européen est l’Allemagne et ses 88 Gt de CO2, à la 6ème place.

Our World in Data a également mis sous graphe ces données historiques, mais en remontant plus loin, à partir de 1750 : à cette époque, on voit que c’est l’Europe qui domine amplement, avec des émissions venant en grande partie de l’empire britannique, et ses multiples colonies. Jusqu'en, plus de la moitié du CO2 était émise par le plus grand Empire de l’époque. L’industrialisation a rapidement fait pencher la balance vers les États-Unis, qui sont devenus le premier émetteur historique juste avant la Première Guerre mondiale.

* Ces chiffres sont différents de ceux de Carbon Brief car l’utilisation des sols et la foresterie ne sont pas prises en compte.