Objectifs climatiques belges à la COP26 : quel chemin parcouru, et surtout, que reste-t-il à faire ?

Dans son accord de gouvernement , la Vivaldi s’inscrit dans les ambitions climatiques de l’accord de Paris et du Green Deal Européen. " L’ambition est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% à l’horizon 2030 et de parvenir dans notre pays à la neutralité climatique pour 2050 ". Le gouvernement fédéral a d’ailleurs confirmé cette ambition en conseil des ministres au début du mois d’octobre . Cet objectif de réduction de 55% est cependant un objectif global fixé pour les 27 états de l’Union Européenne. La part belge de cet effort s’élève à 47% de réduction d’émissions de GES. Certains États membres feront plus, d’autres feront moins.

En d’autres termes, en une trentaine d’années, la Belgique a réduit ses émissions de 29 millions de tonnes. Et pour respecter les objectifs de 2030, il faudra diminuer nos émissions de 39 millions de tonnes supplémentaires en seulement 11 ans (de 2019 à 2030). Il faudra donc réaliser nettement plus d’efforts en trois fois moins de temps. Il s’agit d’une réduction de près de 3,5 millions tonnes par an en moyenne, contre 1 million par an de réduction en moyenne entre 1990 et 2019. Pour Pascal Vermeulen, "si on prend l’image du verre à moitié plein ou à moitié vide, je pense qu’il est surtout vide. Il faut en être conscient. On n’y est pas du tout."

Les chiffres de l’Iweps , l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et des statistiques, sont très parlants à cet égard. Entre 1990 et 2019, les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie wallonne ont diminué de 15 millions de tonnes. Cela signifierait que les réductions d’émissions des entreprises wallonnes représentent à elles seules plus de la moitié des 29 millions de tonnes économisées en Belgique depuis 1990.

"C’est très marqué en Wallonie ", constate Pascal Vermeulen, " avec le départ de secteurs extrêmement énergivores et émetteurs de CO2". Une bonne partie des réductions des émissions n’est donc pas le fruit d’une politique volontariste et a même souvent été "subie" lorsqu’elles sont, par exemple, la conséquence de fermeture d’usines ou d’un ralentissement général de l’économie, comme ce fut le cas après la crise de 2008 et comme les statistiques de 2020 le montreront probablement aussi.

Le secteur dans lequel les émissions ont le plus nettement reculé en valeur absolue est l’industrie. Cela reste malgré tout le secteur le plus émetteur aujourd’hui, avec près d’un tiers des émissions de CO2 belges. Mais les diminutions de gaz à effet de serre sont significatives dans l’industrie puisqu’elles ont reculé de plus de 30% depuis l’année de référence.

La société de conseil en changement climatique Climact note une augmentation de 23% des émissions dans le secteur des transports, dont le transport routier représente la plus grosse part. "On fait aucun progrès dans les transports, au contraire. Donc il faut revoir en profondeur la manière dont le transport est organisé en Belgique." De façon générale, Pascal Vermeulen pointe un manque "de réformes structurelles de notre consommation et de notre production d’énergie".

Et puis il y a tous ces secteurs qui ont enregistré très peu d’avancées dans leur production de CO2, voire qui émettent bien plus aujourd’hui qu’en 1990. C’est le cas des transports, notamment. Il s’agit du secteur qui a enregistré l’augmentation la plus nette de ses émissions de gaz à effet de serre.

Alors quand on voit le chemin qu’il reste à parcourir, les objectifs belges et européens sont-ils hors de portée ? Est-il possible de parcourir en une petite décennie un chemin beaucoup plus long que celui parcouru sur les 30 dernières années ? D’autant plus que les premières tonnes de CO2 économisées l’ont parfois été de façon artificielle ou subie. Chaque tonne suivante, demandera sans doute plus d’effort. A l’exception probable de l’année 2020 marquée par la crise du Covid, on constate également que les émissions de gaz à effet de serre diminuent nettement moins rapidement depuis quelques années. Une certaine stagnation des émissions est observable en Belgique depuis 2015.

Et pourtant, "oui, c’est faisable !", martèle Pascal Vermeulen. "Ce n’est pas facile. Mais réduire nos émissions et s’inscrire dans la neutralité carbone en Belgique en 2050 avec une clause de rendez-vous importante en 2030, c’est techniquement et économiquement faisable." Cela passera par plus d’efficacité énergétique et une rationalisation de la demande. "On peut aussi parler de sobriété énergétique. Il faut vraiment réduire la demande et on a tous un rôle à jouer par rapport à ça."