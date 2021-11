La COP26 en "déficit de crédibilité" ? Climate Action Tracker pointe l’écart entre les actions et les promesses

Pour le CAT, les objectifs de neutralité carbone annoncés donnent de faux espoirs quand on les confronte à la réalité du dérèglement du climat résultant de “l’inaction des gouvernements”. Le résultat du suivi réalisé, comprenant aussi les promesses faites à Glasgow lors de cette 26e CO nférence des P arties, est dur.

On peut y lire notamment que, malgré toutes les promesses, les émissions mondiales de gaz à effet de serre seront deux fois plus élevées que nécessaire pour ne pas dépasser 1,5° C en 2030. Autre conclusion mise en avant par le consortium : le ralentissement des objectifs à court terme n’a permis de réduire l’écart des émissions que de 15% à 17% en 2020.

Comme le montre le graphique ci-dessus publié par Climate Action Tracker, les promesses de réduction des émissions à moyen terme (horizon 2030) conduiront à une hausse du thermomètre de la Terre de 2,4° C en 2100. Le hic, c’est que la hausse sera plus élevée (2,7° C) si l’on se base sur la réalité, autrement dit les politiques actuellement menées et non sur les promesses faites par les Etats.