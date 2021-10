Energie éolienne : la Belgique est le cinquième plus gros producteur au monde

La Belgique est le cinquième plus gros producteur d’énergie éolienne au monde. C’est remarquable pour un pays qui n’a que 60 kilomètres de côtes. Résultat : aujourd’hui, en Belgique, on produit l’équivalent de la consommation de plus de 2 millions de ménages. Pour le dire autrement, c’est 10% de notre consommation électrique dans l’ensemble du pays.

La Belgique a un vrai potentiel dans ce domaine, explique Christophe de Winter, un des responsables de parc éolien : "Cette technologie a débuté en mer du Nord. Pourquoi ? Parce qu’il y a des conditions qui étaient très favorables en termes de régime éolien, mais aussi en termes de profondeur des fonds sous-marins qui ne sont pas exagérément importantes. Et donc, la Belgique, en fait, a peu de ressources naturelles, mais elle a une ressource qui est le vent et donc ici un potentiel en mer du Nord qui est très important, qu’on peut encore exploiter".

Tripler la capacité

L’objectif de la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, est de tripler la capacité de production de la Belgique d’ici huit ans. Ce qui aurait pour résultat qu’un tiers de l’énergie consommée chez nous viendrait de la mer du Nord : "Le vent dans notre stratégie est crucial et donc la mer du Nord a la capacité de devenir la plus grande centrale durable pour la Belgique, mais aussi pour l’Europe dans son entièreté. Donc, on ne peut pas se passer du vent et on va compléter ceci avec des hautes technologies, comme par exemple le stockage d’énergie des batteries de voitures électriques pour utiliser le vent, même quand il ne souffle pas", explique la ministre.