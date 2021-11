COP26 : un nouvel engagement à signer pour sortir de l’ère du charbon

L’ère du charbon arrive-t-elle à son terme ? C’est en tout cas la volonté affichée de 190 pays, régions et organisations présents à la COP 26. Les signataires s’engagent à se retirer progressivement du charbon, une question centrale dans les discussions sur le climat. Il s’agit en effet du combustible le plus polluant.

L’idée de l’accord est d’abord et avant tout de mettre un terme aux investissements dans toute nouvelle centrale à charbon. Aujourd’hui, le charbon pèse environ 35% de la production d’électricité dans le monde mais depuis l’accord de Paris en 2015, il y a une évolution en la matière.

"Si on compare la période actuelle avec ce qui était envisagé avant l’accord de Paris, on voit que le nombre de projets de nouvelles centrales a chuté très fortement d’à peu près les deux tiers", explique Patrice Geoffron, directeur du Centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières à Paris.

Le charbon reste néanmoins une filière essentielle dans la production d'électricité des pays émergents comme la Chine, l’Inde ou l’Afrique du Sud mais aussi dans des économies fortes comme celle de l’Allemagne.

En fonction de chaque économie

D’où l’importance du 2e point de cet accord non contraignant : décarboner progressivement les économies. Pour cela, deux calendriers sont mis en place :

Sortie dans le courant des années '30 pour les économies développées comme chez nous. Sortie différée – dans le courant des années '40 – pour le reste du monde.

Parmi les pays signataires, on retrouverait – c’est au conditionnel car l’annonce officielle interviendra dans la journée – d’importants utilisateurs de charbon comme la Pologne, le Canada ou encore l’Ukraine. Par contre, pas de trace pour l’heure de la Chine, de l’Inde ou encore des Etats-Unis.