COP26 : un fonds de 19 milliards pour lutter contre la déforestation, quels sont les pays les plus touchés?

Voici l’évolution entre 2002 et 2020

La déforestation est une des causes du réchauffement climatique, il est donc crucial de la limiter puisque les forêts permettent d’absorber 30% des émissions de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, selon le World Resources Institute (WRI) .

D’après un document diffusé par les services du Premier ministre britannique Boris Johnson, cet engagement devrait concerner plus de 13 millions de kilomètres carrés de forêts.

Un investissement de l’ordre de 19 milliards de dollars, provenant de fonds publics et privés doit être pris dans le cadre de la COP36 pour lutter contre la déforestation. C’est la promesse faite par une centaine de dirigeants mondiaux.

L’an dernier, c’est une superficie record de 258.000 kilomètres carrés de forêt qui a disparu, principalement au Brésil.

Dans ce pays, entre août 2019 et juillet 2020, 11.088 kilomètres carrés de jungle ont été coupés, selon les observations satellites de l’Institut National de Recherches spatiales (INPE). Cela équivaut à trois terrains de football par minute. Le président Jair Bolsonaro considère que cette région peut être davantage exploitée pour l’agriculture, l’extraction minière et la production d’énergie. Et les feux de forêt n’ont rien arrangé.

En 2020, c’est le Brésil qui est en tête du Top 10 des pays les plus touchés par la déforestation.