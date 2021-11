COP26 : quels engagements ont été pris avant les négociations climatiques (qui s’annoncent difficiles) ?

Depuis, certains de ces engagements climatiques ont été revus, et serviront de base aux négociations entre les 196 pays présents à cette COP. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces nouvelles promesses sont loin d’être suffisantes pour rester sous la barre des 1,5°C, et même des 2°C, laissant présager d’âpres négociations afin d’élever les ambitions climatiques.

Le dernier rapport du GIEC a été très alarmiste sur la trajectoire que prenait le réchauffement climatique , au vu des engagements pris et efforts fournis par les pays du monde entier depuis la COP21 : on atteindrait les +1,5°C d’ici 2030.

Ce 31 octobre s’ouvre la COP26, qui doit se tenir à Glasgow jusqu’au 12 novembre. Une journée surtout faites de discours et d’arrivée de chefs d’État et autres célébrités environnementales, alors que le Sommet des dirigeants, qui marque le début officiel des négociations, commence le lendemain, lundi 1er novembre.

Depuis l’accord (historique) de Paris, lors de la COP21 en 2015, les pays se sont engagés à définir les NDC, les "contributions déterminées au niveau national" : ce sont les engagements pris par chaque partie pour modifier leur trajectoire de développement, afin de réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’horizon 2030 et ainsi limiter le réchauffement de la planète, et mitiger ses conséquences (événements climatiques extrêmes, extinction d’espèces, destruction d’écosystème, etc.).

Six ans plus tard, il a été demandé aux pays signataires de remettre une nouvelle version, ou une version mise à jour de ces NDC, car les engagements initiaux n’étaient clairement pas assez ambitieux pour limiter le réchauffement sous les 2 ou 1,5°C d’ici la fin du siècle (l’objectif définit par l’accord de Paris). La plateforme Climate Watch (qui dépend du World Resources Institute) reprend et analyse une bonne partie des engagements climatiques par les pays. Et parmi eux, ces fameux NDC. Actuellement, sur les 194 pays qui avaient soumis un premier NDC, 148 ont mis à jour ou proposé un nouvel NDC.