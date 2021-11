COP26 : "Les industries fossiles ont été prioritaires à la voix de la jeunesse", déplore Adélaïde Charlier

La COP26 s’est achevée samedi par un accord appelé "Pacte de Glasgow sur le Climat". Invitée dans le JT de la RTBF, Adélaïde Charlier, coordinatrice de "Youth for Climate", admet qu’il "y a eu des avancées" mais regrette qu’il n’ait pas été décidé d’arrêter complètement les subsides aux énergies fossiles et au charbon : "On a raté une occasion très importante d’avancer beaucoup plus rapidement. On a besoin de la sortie des énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone. C’est impossible de limiter le réchauffement climatique à 1,5° sans changer radicalement nos habitudes dans le monde entier. Avec toutes les ambitions mises sur la table aujourd’hui au niveau mondial, on atteint toujours un réchauffement planétaire de 2,4°. C’est au-delà de ce qu’on nous a promis".

Toutefois, selon elle "les COP c’est nécessaire. On a besoin de mettre ensemble dans une même pièce tous ces leaders politiques afin de voir comment aller plus loin, plus vite".