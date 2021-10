COP26 : le Brésil va signer le "forest deal", alors que la déforestation de la forêt amazonienne a agravé les émissions de GES du pays

Le Brésil, qui héberge 60% de la forêt amazonienne, signera un accord international important sur la préservation des forêts lors de la COP26.

Le "Forest Deal" est un des dossiers majeurs de la conférence de l'ONU sur le climat qui se tiendra à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre.

"Nous avons déjà confirmé notre adhésion. Cela montre, une fois de plus, la nouvelle posture d'un Brésil engagé sur les thèmes du développement durable et plus spécialement du changement climatique", a déclaré Paulino Franco de Carvalho Neto, secrétaire aux Politiques multilatérales du ministère des Affaires étrangères brésilien.

L'accord sur la préservation des forêts devrait permettre de fixer des objectifs clairs au niveau mondial de réduction de la déforestation et de la dégradation des sols d'ici 2030.

Jeudi, un rapport du collectif d'ONG Observatoire du Climat a montré que les émissions de gaz à effet de serre avaient augmenté de 9,5% en un an au Brésil en 2020, en dépit de la pandémie.

Selon ce rapport, cette exception brésilienne est due à "l'augmentation de la déforestation, surtout en Amazonie, qui a placé le pays à contre-courant du reste de la planète".