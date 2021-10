COP26 : c’est quoi, comment ça fonctionne et quels sont les principaux enjeux pour "sauver" notre climat ?

La rubrique Derrière les chiffres décrypte chaque semaine les données de la pandémie de Covid19, mais cette semaine, changement de cap. En marge de la COP26, elle se consacre au climat en collaboration avec Peter Wittoeck et Philippe Marbaix.

Car la COP26 qui se déroule à Glasgow, en Ecosse, à partir du 1er novembre est l’un des évènements phares de cette fin d’année 2021. On en entend beaucoup parler dans les médias ces dernières semaines, mais savez-vous réellement ce qu’est la COP26 et ce que ça veut dire ?

L’acronyme COP signifie " Conférence des Parties " à la Convention de l’ONU sur le climat et les changements climatiques. "C’est une sorte de Parlement des trois traités des Nations Unies sur les changements climatiques qui ont été adoptés : la Convention-cadre de 1992, le Protocole de Kyoto de 1997 et les Accords de Paris en 2015, raconte Peter Wittoeck, responsable de la délégation belge à la COP26. C’est la mise en œuvre de ces trois Traités. "

Les parties sont, en fait, les États membres. Ils sont 196 cette année. Ils doivent discuter des changements climatiques et décider de la manière dont ils vont les aborder et surtout les minimiser. "L’agenda officiel des COP, ce sont des décisions sur des sujets très techniques. On y passe des heures et des jours entre experts très pointus", explique Philippe Marbaix, chercheur à l’UCLouvain et membre de la plateforme wallonne pour le GIEC.

La COP ne réunit donc pas que les décideurs politiques, diplomates et fonctionnaires. Des experts, des ONG, des jeunes se retrouvent pour des discussions "de couloir" et des discours qui donnent le ton. "Toute personne qui s’occupe de la politique climatique au niveau mondial se retrouve là", rappelle Peter Wittoeck. Cette année, plus de 20.000 personnes sont attendues à Glasgow.