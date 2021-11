Au lendemain de l'ouverture anticipée de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques, ou COP26, ce 1er novembre est le moment de l'ouverture, en plus grande pompe, du sommet des dirigeants de cette COP, inaugurée par une cérémonie diffusée en direct.

Les dirigeants du monde entier vont se succéder à cette tribune, durant ces deux jours, afin de présenter les engagements climatiques de leur pays.

En alternance avec des performances artistiques et des discours de jeunes, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres ont été les premiers à délivrer leur discours, appelant tous les deux à agir vite et efficacement.

Mettons-nous au travail

"Les générations futures ne nous pardonnerons pas si nous échouons à lutter plus efficacement contre le changement climatique car ce sont elles qui en paieront le prix", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson dans son discours inaugural.

"Toutes les promesses ne seraient que du blablabla" en cas d'échec, a-t-il dit en paraphrasant l'égérie du mouvement mondial des jeunes pour le climat Greta Thunberg. "Oui ce sera difficile. Oui non pouvons le faire, alors mettons-nous au travail," a exhorté M. Johnson.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à lui appeler à "sauver l'humanité" face au changement climatique, pour cesser de creuser "nos propres tombes".

Une intervention forte a été celle du célèbre réalisateur britannique de documentaire nature, David Attenborough. En rappelant les chiffres inédit de concentrations de CO2 actuellement dans l'atmosphère, il a aussi rappelé que l'humanité a bénéficié d'un climat relavitement stable durant plusieurs dizaines de milliers d'années, permettant ainsi le développement de la civilisation humaine telle qu'on la connaît. Jusqu'à ce que les activités humaines viennent dérégler le climat.

"Minuit moins une" pour le climat

Des attentes immenses, à la hauteur des désastres climatiques balayant la planète: après les "espoirs déçus" du sommet du G20, plus de 120 dirigeants du monde arrivent lundi à Glasgow, pressés de toutes part de faire plus et plus vite pour éviter le pire à l'humanité.

"L'humanité a longtemps joué la montre sur le climat. Il est minuit moins une et nous devons agir maintenant", doit leur dire le Premier ministre britannique Boris Johnson, hôte de cette cruciale COP26, selon des extraits de son discours diffusés par ses services.

Ce dernier a accueilli, avec le chef de l'ONU, le ballet des dirigeants d'un salut du coude, dont le Français Emmanuel Macron. L'un des principaux protagonistes sera le président américain Joe Biden, qui doit prendre la parole en début d'après-midi après avoir atterri en Ecosse en provenance du G20 à Rome.

Dans la capitale italienne, il s'était dit "déçu" par l'absence d'engagements de la Chine, le principal pollueur mondial, et de la Russie pour le climat au G20. Les présidents russe et chinois figurent parmi les grands absents à la COP26, mais un message écrit de Xi Jinping doit être publié dans la journée.