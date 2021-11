Accord sur la déforestation à la COP26 : l’initiative ne convainc pas les défenseurs de l’environnement

Les dirigeants mondiaux vont s’engager mardi à la COP26 à enrayer la déforestation d’ici à 2030 pour protéger le climat, a annoncé le gouvernement britannique, hôte de la conférence climat, un engagement jugé trop lointain par les défenseurs de l’environnement.

Cette déclaration commune sera adoptée par plus de cent pays abritant 85% des forêts mondiales, dont la forêt boréale du Canada, la forêt amazonienne au Brésil ou encore la forêt tropicale du bassin du Congo.

Cet engagement n’est pourtant pas tout à fait neuf. Comme l’explique Sylvain Angerand, le coordinateur de campagne de l’association Canopée, "la plupart de ces pays se sont déjà engagés, notamment la France, à mettre fin à la déforestation en 2020. On n’a pas atteint cet objectif et on le décale en 2030."

Le responsable de l'association Canopée fait ici référence à la "Déclaration de New York sur les forêts" de 2014. De nombreux pays s’étaient engagés à diviser par deux la déforestation en 2020, et d’y mettre fin en 2030. Ce qui n’a donc pas été le cas.

Autre point d’interrogation, "la signature d’un certain nombre de pays dont on peut légitimement douter de leur bonne foi. Notamment la République démocratique du Congo ou encore le Brésil", ajoute Sylvain Angerrand.

Une décennie supplémentaire de déforestation

Du côté des ONG comme Greenpeace, l’objectif de 2030 est beaucoup trop loin dans le temps et donne ainsi le feu vert à "une décennie supplémentaire de déforestation".

"Les peuples indigènes demandent que 80% de la forêt amazonienne soit protégée d’ici à 2025 et ils ont raison, c’est ce qu’il faut faire", a insisté Carolina Pasquali, responsable de Greenpeace au Brésil.

Tout en saluant ces annonces, Tuntiak Katan, de la Coordination des organisations autochtones du bassin de l’Amazonie (Coica), a indiqué que la manière dont les fonds seront effectivement dépensés sera surveillée de près.

19,2 milliards de dollars

L’initiative, qui bénéficiera d’un financement public et privé totalisant 19,2 milliards de dollars (16,5 milliards d’euros), est essentielle pour parvenir à l’objectif de limiter le réchauffement climatique à +1,5°C, selon le Premier ministre britannique, Boris Johnson.

Actuellement, près d’un quart (23%) des émissions mondiales de gaz à effet de serre provient d’activités comme l’agriculture ou l’industrie forestière.