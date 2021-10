Vivaldi : Le crépuscule des symboles

Le Premier ministre a donc pu présenter sa déclaration de politique gouvernementale. C’est le vrai départ de la Vivaldi. Ce qui frappe c’est que les 7 partis ont fait tomber plusieurs tabous, mais de manière symbolique. C’est le prix du compromis.

Trois tiers

Signalons tout d’abord ce qui n’est pas symbolique. Le fait de revenir à la fameuse recette des trois tiers qu’on a connu sous de nombreux gouvernements, c’est-à-dire l’intention de répartir l’effort budgétaire plus ou moins équitablement entre des nouvelles recettes, des nouvelles dépenses, et le reste. Mine de rien c’est un virage avec la Suédoise, si on regarde les tableaux budgétaires du premier budget du gouvernement Michel l’intention était bien différente. Les deux tiers des économies étaient prévues dans les dépenses. C’était une rupture, la Vivaldi fait rupture avec cette rupture.

Il y a beaucoup d’éléments non symboliques, le tarif social gaz et électricité ou la taxation du tabac dont on attend plus que la taxe sur les comptes titres.

Symboles, symboles…

Malgré ces éléments, notre œil est naturellement attiré vers les mesures dites “symboliques” car elles sont nouvelles et suscitent logiquement le débat. Ainsi par exemple la fameuse taxe sur les billets d’avion pour les voyages courtes distances. C’est une rupture, souhaitée par les écologistes, mais la contribution est très faible, quelques euros "pas de quoi dissuader les gens de prendre l’avion" précisait très satisfait le président du MR. Si le montant est très faible, il a raison, ça ne changera rien, ce sera du “symbolique”. Au sens où symbolique signifie “faible”, “qui ne compte pas”. Mais bien sûr en même temps, un “symbole” au sens d’idole, de tabou est tombé.

Tout se passe comme si faire tomber un symbole ne pouvait se faire qu’a un prix symbolique. Le symbole ne vaut rien, rien ne vaut le symbole. C’est fascinant comme le mot symbole signifie tout à la fois ce qui ne compte pas et ce qui compte tellement qu’il n’a pas de prix.

Il est désormais acquis que l’on peut taxer différemment l’aérien en fonction de l’impact environnemental du vol. Et bien sûr il est fort probable que ce ne soit qu’un début. L’histoire de la fiscalité n’est faite que de ça. Les premières taxes sur le tabac étaient symboliques, tout autant que les premières taxes sur les automobiles.

Malades de longue durée

Des symboles il y en a d’autres dans cet accord. En particulier les sanctions contre les malades de longue durée. Là aussi c’est une rupture avec l’histoire de l’assurance maladie dans ce pays. Mais directement les socialistes ont souligné que les sanctions prévues en cas de refus de retour au travail étaient très faibles 2.5%. Une sanction symbolique c’est le prix de la chute d’un symbole. Là aussi, il est très probable que les sanctions augmentent à l’avenir.

On retrouve du symbolique aussi pour le travail de nuit dans l’e-commerce. Une décision mais qui sera discutée par les partenaires sociaux. On retrouve aussi du symbolique aussi pour la taxation des footballeurs professionnels. 30 millions alors qu’ils bénéficient toujours du privilège du ballon rond.

Certains crient aux premiers pas, d’autres au pas dans la porte. Mais avec les symboles, on revient rarement sur ses pas. Le crépuscule des symboles ne se fait pas à coups de marteau, mais à pas de loup.