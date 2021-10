Vivaldi : faux départ pour le vrai départ

Le Premier ministre Alexander de Croo va présenter à la chambre un budget pour l’année 2022 et sa déclaration de politique générale. L’idée c’est que ce soit beaucoup plus qu’un budget, Pour lui c’est le vrai départ de la Vivaldi. Mais ce vrai départ à connu un faux départ.

Politithon

Cette nuit, la rue de la loi a renoué avec un grand classique, un politithon, une nuit du budget, une méga-négociation ou un tas de sujets pas du tout budgétaires viennent se mêler au budget. Les négociateurs se heurtent à l’impérieuse nécessité de ne pas avoir l’air ridicule devant le parlement à 14 heures Un report étant considéré comme une "walk of fame".

Ce pivot qu’est la rentrée de la chambre et la déclaration du Premier ministre joue son rôle de grand ordonnateur de la discussion politique fédérale dans ce pays. Cette année, on a donc retrouvé les grands classiques, les ballons d’essais partis dans la stratosphère par exemple : la semaine de 5 jours en 4 jours, le chômage après démission, les sanctions pour le refus de métier en pénurie et j’en passe. Autant de petits anges partis trop tôt.

Cette année on a retrouvé les claquements de portes, les engueulades, les accords annoncés, puis démentis. Comme ce matin à 4h51 où le Cabinet d’Alexander de Croo annonce un accord. Et puis une heure plus tard un autre Belga corrige : le gouvernement s’accorde sur les grandes lignes du budget, mais les discussions continuent.

Le cabinet du premier visiblement trop optimiste face aux tensions entre socialistes aux libéraux francophones. La poussière n’est pas encore suffisamment retombée à cette heure pour y voir clair dans la mêlée.

Vrai départ

Le vrai départ méritait bien un faux départ. Comme si la politique belge avait besoin d’une dramaturgie. Une dramaturgie qui comporte une dimension physique. Un bon accord doit avoir été remporté de haute lutte. Il doit être auréolé de sueur pour faire oublier les renoncements.

Pour forcer la dramaturgie, sous Martens, on se confrontait à coups de Whisky, Jean Luc Dehaene enfermait ses ministres sans leur donner à manger, Verhofstadt les faisait passer d’un château l’autre pour les déstabiliser.

On s’y retrouve. Le Premier ministre a voulu étendre le domaine des discussions budgétaires. En plus qu’une réduction du déficit budgétaire, il fallait parler métier en pénurie, réintégration des malades de longue durée, plan de relance, et bien sûr crise énergétique. Beaucoup de sujets pour un budget. Car Alexander de Croo n’a plus beaucoup de temps.

L’année passée, à peine l’encre de l’accord de gouvernement sèche, il était passé en mode gestion de l’urgence et y est resté jusqu’au cœur de l’été. Pour Alexander de Croo l’idée n’est donc pas tellement de faire un budget, mais d’écrire le vrai “an un” de son gouvernement, comme si le covid était une année zéro. Le gouvernement à perdu un an à se former, un an avec le COVID, il reste donc trois ans, dont la dernière année sera à moitié consacrée à la campagne.

Dynamique

Le Premier ministre doit aussi reconstruire une dynamique dans son équipe. Car avec les tensions au sein de son aile francophone s’installe lentement dans les médias, au nord et au sud, l’idée du KibbelKabinet, le cabinet des disputes qui masque le bilan.

Cette image vient conforter le grand récit de la N-VA d’un pays devenu ingouvernable à cause des différences culturelles, un pays qui tirerait les Flamands vers le bas. Il renforce aussi le grand récit du PTB : celui d’un pays devenu ingouvernable à cause d’une élite politicienne qui tirerait le pays vers le bas alors que les Belges seraient “We Are One”. Tellement “We are One” qu’il faut un slogan en Anglais pour le dire.

Et bien sûr en passant, on oublie que ce sont autant, sinon plus des différences gauche droite que nord sud qui suscitent la discussion. Et on oublie aussi que tous les partis prétendent défendre l’intérêt de leurs électeurs. Et que s’il ne se disputait pas, la N-VA et le PTB leur reprochaient de ne pas se battre pour leurs électeurs.

Bref, le gouvernement est tellement condamné à réussir qu’il se disputera jusqu’à la fin pour le montrer.