Vers une coalition Lesbos ?

Depuis quelques jours, il se dit dans les allées de la rue de la loi que le Coronavirus pourrait forcer la formation d’un gouvernement fédéral. Un virus pour arrêter la fièvre de la formation.

Un virus pour les gouverner tous.

Un virus pour les trouver.

Un virus pour les amener tous,

Et dans un gouvernement les lier.

Un virus plutôt que l’anneau unique de Tolkien. Est-ce que ce coronavirus peut changer la donne, ou si vous aimez le ridicule du business english être un "breaking point", un "game changer". C’est ce qu’a suggéré le président du CD & V lui-même en évoquant une "coalition corona". Il faut donc considérer l’effet performatif de son discours. C’est parce qu’il le dit que ça peut avoir un effet.

Parce que les affaires courantes ne sont pas un obstacle à la gestion d’une urgence sanitaire. C’est fait pour ça. On est même entré en guerre contre la Libye en affaires courantes. Mais à défaut d’agence de notation, ou d’inflation galopante, il n’y a pas d’élément extérieur qui vient faire pression. C’est donc le Coronavirus qui pourrait jouer ce rôle. Mais seulement parce que le CD & V ou d’autres partis s’en serviront pour construire un récit, un récit qui pourra justifier l’évolution de leur position. Business English : le Coronavirus c’est du Storytelling.

Et puis il y a un petit détail qu’il faut avoir à l’esprit. Si la pandémie progresse, va-t-on vraiment organiser des élections ? L’isoloir risque de se transformer en réservoir… de germes. Si on veut éviter que le Coronavirus se transmette à toute la population en âge de voter il faudra attendre que l’alerte passe. Cela peut prendre des mois.

Crise migratoire

L’autre actualité qui pourrait changer la donne c’est la crise migratoire. Si la situation se détériore à la frontière grecque, si on est face à un défi migratoire comme en 2015, la pression de l’opinion publique pour faire face, gérer la situation, va augmenter. Inutile de rappeler à quel point ce sujet pèse dans le débat public. Imaginer des élections en pleine pandémie de coronavirus est déjà osé. Mais que dire alors d’élections si la situation migratoire n’est pas maîtrisée. Cela relève quasiment du suicide pour le CD & V et le VLD.

Le défi migratoire peut avoir deux effets contradictoires. Premièrement il peut convaincre le CD & V et le VLD d’éviter les élections à tout prix. Il peut les convaincre de former un gouvernement sans les nationalistes qui pourra gérer la situation. Mais au contraire, il pourrait aussi cabrer les deux partis. Ils pourraient craindre que laisser la N-VA dans l’opposition en pleine crise migratoire soit un trop beau cadeau pour elle.

Les deux options sont ouvertes, mais de toute façon il faudra bien sûr tenir compte des partis francophones. Tous, MR compris, n’envisagent pas avec une joie primesautière de se trouver à gérer une crise migratoire avec Theo Francken et la N-VA après l’affaire de Soudanais, les centres fermés pour enfants et le pacte de Marrakesh. Le dossier de la migration est sans doute celui qui divise le plus la N-VA avec les autres partis. En cas de crise cela devrait donc plutôt favoriser les hypothèses de gouvernement sans les troupes de Bart de Wever.

Une coalition Lesbos, plutôt qu’un gouvernement Corona. Ce sera peut-être la même composition. C’est juste que la matrice serait différente. C’est la conclusion à laquelle on peut arriver en opérant un froid calcul rationnel. Mais Stéphan Zweig le disait déjà : La raison et la politique suivent rarement le même chemin.