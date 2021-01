Trois dossiers politiques qui vont faire l'année 2021

Aujourd’hui exercice obligé, tentons de prévoir de quoi sera faite cette année politique 2021. Toutes choses restant égales par ailleurs, il est absolument certain qu’une fois de plus le fédéral va capter l’essentiel de l’attention médiatique. Nous avons pointé trois grands dossiers qui vont faire parler d’eux en 2020. Trois grands défis pour le gouvernement De Croo.

Vaccination : la course

On le sait, la vaccination est un immense défi logistique, rendu encore un peu plus complexe par l’entremêlement des compétences entre le fédéral et les régions.

Réussir la vaccination cela veut dire convaincre la population de l’efficacité et de la sécurité du vaccin. Les premiers chiffres d’adhésion en maison de repos sont plutôt encourageants. Mais cela veut dire aussi réussir à vacciner rapidement. Car, même si tout le monde se défend d’être dans une course à la vaccination, c’est bien une course à la vaccination.

►►► Lire aussi : après une semaine pilote, la campagne de vaccination est prête à démarrer ce mardi

Les pays qui vont prendre plus de temps que les autres risquent de rester plus longtemps en confinement, et verront leur image dégradée au niveau interne et externe. Ainsi la polémique grandit au Pays Bas puisque le pays n’a encore piqué personne alors qu’Israël a déjà 12% de sa population vaccinée. Le Royaume-Uni met les bouchées doubles alors qu’en France les critiques commencent sur la lenteur du processus. Ces comparaisons risquent d’arriver chez nous aussi surtout si des dysfonctionnements pointent.

En parallèle de la vaccination il va falloir continuer de gérer les restrictions. Libérer des secteurs encore fermés si ça va beaucoup mieux, resserrer encore si cela se dégrade. Grâce à la fermeté du duo De Croo-Vandenbroucke la Belgique est aujourd’hui un des pays d’Europe où la pandémie est la mieux maîtrisée. Mais ce duo va-t-il réussir à s’imposer en 2021 comme il l’a fait à la fin de l’année 2020 ? Rien n’est moins sûr.

La relance et les tensions nord-sud…

On se projette un peu plus loin dans l’année, le deuxième gros dossier c’est le plan de relance. La Belgique doit dire à l’Europe comment elle va dépenser les 5 milliards d’euros qui lui reviennent. C’est LE dossier du secrétaire d’Etat socialiste Thomas Dermine. Sélectionner les projets, et s’entendre sur la répartition de cette manne. Le clivage nord-sud sera compliqué à éviter. D’ailleurs demandez à Wouter De Geest le président du VOKA (la fédération des entreprises flamandes) ce qu’il en pense. Il le dit dans De Standaard : il faut se baser uniquement sur la qualité des projets. Et pour lui si on se base sur la qualité des projets, la Flandre peut avoir les 5 milliards, tout donc. Et donc, Wouter de Geest demande d’éviter, je le cite : “une négociation à la belge”. Eviter les clefs de répartitions, histoire que ses membres, les entreprises flamandes, se taillent la part du lion des Flandres.

Quoi qu’il en soit, même bien ficelé, le plan de relance ne pourra éviter un choc économique d’importance. Aujourd’hui beaucoup d’entreprises sont dans le coma, ou sont comme des zombies, des morts qui vivent grâce aux aides des différents gouvernements. La sortie de ce coma, de ce régime d’aide s’annonce très compliquée à gérer avec près de 100.000 emplois perdus d’ici l’automne. Là aussi c’est un socialiste qui va s’y coller, ce sera le ministre de l’économie Pierre Yves Dermagne.

Nucléaire non merci ?

Si le Corona devient comme prévu un mauvais souvenir, on pourra passer à l’un des dossiers les plus symboliques de ce gouvernement. A l’automne on saura si la sortie du nucléaire prévue en 2025 passe ou casse. Nous saurons si les appels d’offres prévus pour remplacer l’atome par des centrales aux gaz sont suffisants ou pas.

Haute tension en perspective pour une équipe qui n’a pas eu vraiment de rodage. Elle a pris le train de l’épidémie en marche. Nous saurons si cela a forgé son caractère, soudé ses membres, ou si au contraire cela a caché des rivalités indépassables qui alors éclateront au grand jour en 2021.