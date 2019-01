Trois campagnes, trois logiques, un seul vote

Il y a trois campagnes électorales qui se jouent en même temps. Avec leurs acteurs, leurs logiques et leurs agendas qui s’influencent sans se rencontrer vraiment. Il y a la campagne des partis, avec l’attaque du Premier ministre sur un axe PS-N-VA. Il y a la campagne des syndicats avec l’annonce d’une grève nationale le 14. Et il y a la campagne climat, portée par la société civile, avec aujourd’hui les élèves et dimanche avec une nouvelle marche pour le climat. Tout l’intérêt est de savoir comment ces trois campagnes vont interagir, qu’est-ce qui va s’imposer dans le débat public et influencer le plus l’électeur le 26 mai.

Ça joue des coudes sur la place publique

S'il y a trois campagnes, cela veut dire que les partis sont forcés de partager la place publique. Ce n'est pas nouveau. Ils n'ont d'ailleurs jamais occupé tout l'espace. L’irruption des syndicats dans une campagne n’est pas neuve, ni les actions menées par des ONG ou ce qu’on appelle la société civile organisée qui est particulièrement dynamique en Belgique.

Par contre, ce qui se passe autour du climat est vraiment l’élément neuf. L’ampleur de la mobilisation étonne et le mode de mobilisation surtout, en particulier celui des jeunes qui se lancent quelque part dans une action de désobéissance civile en brossant les cours pour le climat, en se structurant via les réseaux sociaux, en dehors même de la société organisée. Ça c’est nouveau. Alain Gerlache a dit sur cette antenne qu’après les gilets jaunes on a les gilets verts...C’est très juste. L’impact sur l’élection de ce type de mouvement est du coup très compliqué à anticiper...

Concurrence ou convergence des luttes

Les syndicats donc mobilisent de leur côté, de manière plus classique, pour le pouvoir d’achat qui est une autre grande préoccupation du moment. On connaît mieux l’effet de ces mobilisations. Ici, les syndicats ont décidé d’une grève d’impact sur l’économie, sur les employeurs, pour établir un rapport de force. Mais il n’y a pas de grandes manifestations annoncées. Comme si la rue est pour l’instant laissée au climat plutôt qu’au pouvoir d’achat. Or, on sait que les deux préoccupations sont parfois antagonistes...C’est une taxe environnementale, la taxe carbone en France, qui est à l’origine du mouvement des gilets jaunes…

Et puis il y a les partis…

Les partis qui doivent composer avec les deux autres campagnes à l’oeuvre et tenter d’imposer leur thème entre ce qui reste de temps de cerveau citoyen disponible. Charles Michel hier a quitté de manière ostensible son costume de Premier ministre pour endosser celui de patron du MR. Il tente de se profiler comme responsable au milieu d’irresponsables qui vont conduire le pays au shutdown, la N-VA et le PS. Il n'a pas tout à fait tort, il y a un risque d’avoir un pays ingouvernable si ces deux là sont incontournables. Sauf que le shutdown on y est déjà et c’est lui qui l’a déclenché ou en tous cas c’est lui qui n’a pas pu l’éviter. C’est lui qui est Premier ministre d’un gouvernement en affaires courantes et minoritaire.

Bref ces trois logiques, ces trois discours, ces trois luttes sont en partie complémentaires, en partie concurrentes. De ce point de vue, la campagne est particulièrement ouverte, imprévisible et passionnante...