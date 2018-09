Travailler pendant les vacances, c'est bien !

C’est la rentrée, parlons vacances ! Si vous hésitez encore entre un safari au Kenya, l’ascension de l’Everest ou du camping à Middelkerke, voici une belle alternative : le WWOOF, sigle d’une association dont les lettres signifient "World Wide Opportunities on Organic Farms", que l’on pourrait traduire par "occasions de collaborer auprès de fermes biologiques un peu partout dans le monde". Pour faire simple, cela consiste à donner de votre temps pendant vos vacances au sein de fermes, le plus souvent bio, en échange du gîte et du couvert.



Il s’agit de vacances relativement physiques, l’idée n’étant bien évidemment pas de faire la moule à la plage, mais l’effort est récompensé à de nombreux niveaux : il permet aux vacanciers de découvrir le métier de maraîcher ou d’éleveur, de remettre les mains dans la terre, de passer ses journées à l’air libre… bref, cela fait sens, comme on dit.

Des vacances où l’on travaille, quelle bonne idée ! Mais nous ne sommes pas là pour faire la publicité du wwoofing ! Plutôt, pour vous raconter l’histoire de celle qui a eu l’idée de se lancer dans les vacances à la ferme. Elle s’appelle Sue Coppard, elle est anglaise, et l’idée lui est venue il y a presque 50 ans.



"Quand j’ai eu l’idée du wwoofing en 1971, je travaillais comme secrétaire à Londres, nous confie-t-elle par téléphone, du fin-fond du Pays de Galles où elle habite actuellement - mais je ressentais le besoin de m’échapper à la compagne, parce que j’adorais y aller quand j’étais enfant. J’aimais Londres, mais la campagne me manquait énormément."



Sue s’est donc mise à la recherche d’une ferme bio qui serait d’accord de l’accueillir pendant un weekend, ce qui ne fut déjà pas si facile. Deuxième étape : trouver d’autres citadins qui, comme elle, ressentaient le besoin de s’éloigner de la frénésie de vie urbaine, ne fut-ce que le temps d’un weekend. Oui mais comment faire ? Simple : via une annonce dans le journal ! Une quinzaine de personnes ont répondu présent, et finalement trois londoniens sont allés jusqu’au bout de la démarche et l’ont accompagnée en weekend à la ferme.



"C’est comme ça qu’est née l’idée, raconte-t-elle. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle se développe autant, j’étais juste contente de pouvoir trouver une ferme qui puisse nous accueillir à l’essai pendant un weekend."

Enorme succès, mais pas immédiat Sue Coppard, initiatrice du mouvement - © WWOOF Oui parce qu’aujourd’hui, le wwoofing est une organisation assez énorme : plus de 10.000 fermes situées dans plus de 100 pays accueillent chaque année plus de 80.000 woofers !



Par contre, les débuts ne laissaient absolument pas soupçonner cet énorme succès. Il faut savoir qu’au départ, le mouvement s’appelait "Willing Workers On Organic Farms". Cela se résumait déjà avec le sigle WWOOF, mais le nom de l’organisation mentionnait des "willing workers", c’est-à-dire des "travailleurs bénévoles", et cela posait des problèmes en termes de statuts. On imaginait que les wwoofers allaient entrer en concurrence directe et déloyale avec les travailleurs saisonniers, qui eux sont évidemment rémunérés pour travailler dans les champs au printemps et en été.



Et puis, il faut également rappeler qu’au départ, l’initiative de Sue Coppard se voulait individuelle et hyper locale. Impensable pour elle à l’époque d’être contactée par des français, des belges, des allemands, des japonais et des australiens afin de créer le même genre de mouvement un peu partout dans le monde !



"Je ne me considérais pas du tout comme le leader d’un mouvement, se souvient-elle humblement. Je m’occupais de la gestion administrative de l’association et je mettais en relation les demandeurs avec les fermes d’accueil en Grande-Bretagne. Puis des gens ont commencé à me téléphoner de l’étranger, ils me demandaient si je pouvais les aider à développer le wwoofing dans leur pays, alors je leur envoyais des documents standard que nous utilisions et je leur expliquais notre mode de fonctionnement."

Un public qui a évolué dans le temps En 50 ans d’existence, Sue Coppard a observé une évolution du public. Tout d’abord, parce que le concept de base, c’est-à-dire un weekend à la ferme, a évolué vers des périodes plus longues. Aujourd’hui les wwoofers partent au moins une semaine, voire deux ou trois s’ils voyagent loin. Du coup, le wwoofing s’adresse maintenant à un public plus jeune, le plus souvent des célibataires ou des couples sans enfants, qui cherchent des vacances à la fois utiles, humainement enrichissantes et qui aient du sens à leurs yeux. Alors qu’au départ, la communauté des wwoofers était plutôt constituée de citadins qui souhaitaient se déconnecter de l’enfer de la ville le temps d’un weekend.



Mais quel que soit le public attiré par ce genre de séjour, l’intérêt du wwoofing reste, encore aujourd’hui, la possibilité de se reconnecter avec la nature. "De plus en plus de gens veulent vivre à la campagne, parce que l’environnement leur manque, exactement comme moi à l’époque, explique-t-elle. Certaines personnes aiment simplement travailler à la ferme, d’autres veulent carrément devenir agriculteurs, et c’est une façon de découvrir le métier. Avec le wwoofing, n’importe qui peut devenir apprenti dans plusieurs fermes, afin de découvrir de nombreuses techniques agricoles."

Des vacances qui créent des vocations De plus en plus de jeunes en quête de sens se tournent vers l’agriculture, et profitent du wwoofing comme d’une énorme encyclopédie pratique pour apprendre les bases du maraîchage, de la permaculture, de l’élevage respectueux des animaux… sans oublier le partage d’expériences ! Parce que les woofers qui se posent sont de plus en plus nombreux à devenir hôtes pour d’autres wwoofers, à qui ils transmettent à leur tour leurs savoirs.