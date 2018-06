Theo Francken, héros de la droite

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken, crée une nouvelle fois la polémique en déclarant vouloir contourner la Convention européenne des droits de l’homme. De tous les participants à la réunion européenne hier, Theo Francken a été le plus radical et le plus clair. Alors qu’il y avait pourtant de la concurrence à table, ni les représentants hongrois, autrichiens, italiens ou polonais n’ont plaidé aussi clairement que nous, la Belgique, pour que l’Europe ferme ses frontières. Hier, il faut le constater, en demandant de tourner le dos à l'article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, la N-VA a exprimé publiquement la position la plus dure du continent. Une position qui a d'ailleurs amené le MR, le partenaire de la N-VA, à se distancier de Theo Francken.

Theo Francken est-il à la pointe de la droite conservatrice en Europe ?

La N-VA n'est certainement pas le parti le plus à droite d'Europe. Mais quelque part, la N-VA s’inscrit en plein dans l’époque, elle a même pris les devants de son époque, c’est ça qui explique son succès. Comment tourne le vent ? On peut isoler deux tendances.

Nous vivons la victoire du communautarisme politique face à l’universalisme démocratique. C’est le sens du Brexit et de l'élection de Donald Trump, où triomphent ceux qui pensent que la politique c’est d’abord un “nous”, une communauté historique qui décide pour elle de manière souveraine. Ce qui est au dessus du “nous” est répudié.

L’universalisme des droits, "l’au-delà des Etats", comme l’Union Européenne, sont considérés comme des constructions formelles qui mettent en danger les communautés historiques: les Italiens, les Hongrois, les Flamands, les Britanniques. Bart De Wever l’a encore dit récemment. Pour lui, dans une communauté politique, la solidarité n’est possible qu’envers un “autre reconnaissable”. Autrement dit, la solidarité n'est possible qu’entre ceux qui se reconnaissent comme “Flamands” ou à une autre échelle "Européens". Les communautés doivent se protéger et les conventions internationales sont perçues comme des dangers.

L’autre mouvement parallèle, avec le triomphe du communautarisme politique, c’est la réaffirmation de la volonté de puissance des Etats. On le voit partout dans le monde, entre les Etats-Unis, la Russie, la Chine, même en France nous vivons le “retour de la force”, un triomphe de la verticalité. Ce qui se place entre le dirigeant et le “peuple” est considéré comme un obstacle, les conventions internationales en font parfois partie. C’est là que la politique qui se définit comme d’abord un “nous” devient un “nous d’abord” parce que nous sommes plus puissants, nous devons user de cette puissance pour imposer nos vues, ceci explique la forte diminution du “multilatéralisme”.

Partout, ce double mouvement se met en place. Ce qui veut dire que la crise migratoire est devenue le principal carburant d’un basculement de la démocratie. Toute la question est de savoir vers quoi on bascule, où est-ce que cela va nous emmener? Comme disait le penseur, Raymond Aron, ce sont les hommes qui écrivent l'histoire mais ils ne savent pas laquelle.