Theo Francken est-il laxiste?

Ce n’est pas moi qui vais répondre à cette question. Mais le fait même que l’on se pose cette question était inimaginable avant l’été. Que la presse du nord du pays, l’opposition de gauche et même le MR, le VLD, et le CD&V soulignent le manque d'efficacité de la politique menée est déjà en soi le signe que quelque chose a changé pour Theo Francken et pour la N-VA.

Reprenons, il y a bien sûr cette annonce d’une libération d’une centaine de sans-papiers, dont une trentaine avec un passé criminel, ça fait tâche.

Mais, en réalité, le vent a tourné durant l’été. Il y a eu la famille serbe, la première enfermée avec ses enfants dans le tout nouveau centre fermé pour familles qui n'a pas pu être expulsée, et qui une fois relâchée, s’est enfuie. Il y a ces parkings d’autoroutes en Flandre qui se ferment les uns après les autres, faute d’actions efficaces de la police qui n’est pas suffisamment présente en nombre. Il y a ce recul sur les visites domiciliaires. Il y a ces migrants arrêtés en Flandre et relâchés à Bruxelles. Enfin, il y a bien sûr le parc Maximilien où, depuis plus de trois ans, les problèmes s’accumulent. Theo Francken avait promis un “nettoyage”, mais il n’a pas tenu sa parole. Pour lui, le problème aujourd’hui c’est ça, il n'a pas tenu parole…

Le MR est d’ailleurs lui-même sorti du bois et demande de l'efficacité

Oui, fort opportunément avant les élections, le MR tente de se démarquer de cette image d’un parti inféodé à la N-VA. Il y a aussi eu entre Theo Francken et Charles Michel une rupture de confiance il y a quelque mois, le premier s’est senti trahi et prend sa revanche aujourd’hui. Mais, en réalité, la presse flamande est depuis des mois en train de mettre le nez de Theo Francken dans ses contradictions.

Car alors qu’au sud du pays, Theo Francken est à chaque fois renvoyé à des arguments moraux, au nord, il est renvoyé face à lui-même. Ce qui est beaucoup plus dangereux pour lui.

Toutes ses déclarations viriles sont systématiquement, et depuis des mois, confrontées par nos confrères flamands aux faits. Et les faits sont assassins pour Theo Francken car au fond son bilan n’est tout simplement pas à la hauteur de ce qu’il avait promis à ses électeurs. Il pourra toujours dire, et la N-VA va s’y employer, que personne n’aurait fait mieux que lui et que personne ne propose d’autres solutions crédibles. “Sans nous ce serait pire”.

Mais dire cela, ce serait en même temps implicitement reconnaître que le problème de la migration est complexe, presque insoluble, et qu’il échappe assez largement au volontarisme affiché de Theo Francken sur Facebook.

Theo Francken est-il laxiste? En réalité, il a répondu lui-même à cette question. Reprenez ses tweets, reprenez ses déclarations volontaristes, reprenez son fil Facebook, regardez les faits...Le Theo Francken ministre n’est pas à la hauteur du Theo Francken virtuel. Les faits sont décidément têtus...