Taxe sur les sauts de puce en avions : plus que 5-6 euros, plus que 500 km de distance

Ce n’est pas rare : après un conclave budgétaire, il faut plusieurs jours, voire deux semaines, pour totalement atterrir, totalement "boucler" les "notifications", les textes qui scellent les accords politiques. Et ce lundi matin, un comité ministériel restreint s’est penché sur ces "notifications". Et parmi les mesures à affiner, il y a, entre autres, cette fameuse taxe sur les sauts de puce en avion. C’est une mesure qui a été prise un peu à l’arraché, sans trop de détail. C’est littéralement trois lignes dans les notifications budgétaires, telles qu’elles ont été provisoirement partagées la semaine dernière : "Une taxe sur les billets d’avion sera introduite pour les départs de moins de 500 km (30.000 kEUR)." Le montant de cette taxe à payer pour les passagers est un mystère : le Premier ministre et le président du MR ont parlé de 5-6 euros en milieu de semaine, la vice-première Groen Petra De Sutter évoquait plutôt les 20 euros . Revoir une mesure prise dans le cadre d’un conclave, c’est assez commun vu la méthodologie parfois un peu "olé-olé" de ces marathons de négociation.

Ce passage à 750 km, il s’explique donc, par des recettes loin d’être assurées. Mais aussi par un solide lobbying, en coulisses. Un lobbying flamand d’abord : on sait qu’il y a, dans certains milieux politiques et économiques, une vraie jalousie pour l’aéroport de Charleroi. Il était "anormal", pour ceux-ci, que seul Zaventem soit concerné par cette taxe. Autre lobbying : celui de la principale victime de la taxe sur les billets version 1.0 : Lufthansa. La maison mère de Brussels Airlines a vite compris que cette taxe allait concerner tous les vols de transit entre Bruxelles et son hub de Francfort. Et il ne faudrait pas trop embêter le propriétaire à 100% de la principale compagnie aérienne du principal aéroport du pays. Et puis, il y a la volonté, chez certains, de faire contribuer de façon plus importante les usagers "business" de ces sauts de puce.

Moins de 20 euros

On ne s’avancera pas sur la question du coût, pour le voyageur au départ de la Belgique. On sera au-dessus des 5-6 euros, mais en dessous des 20€. Ce qui est certain, c’est qu’à aucun moment, il n’a été question de remettre en cause cette taxe. Que vous deviez la payer, ou non, cette taxe a une mission pédagogique : nous faire oublier que l’avion est un moyen de transport a pu être trop bon marché : le modèle Ryanair, low cost, ultra-subsidié, a rendu le transport aérien accessible au plus grand nombre, mais sans vraiment répercuter le coût environnemental important que constituent les voyages en avion. Et donc, plus que les 30 millions qu’elle est censée rapporter, cette taxe sur les sauts de puce doit nous rappeler que prendre l’avion doit être pris au sérieux. On a eu tendance à l’oublier.