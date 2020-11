Sommes-nous vaccinés contre la réussite collective ?

Les différents gouvernements se préparent à l’arrivée du vaccin contre la Covid19. On sait déjà qu’il sera gratuit et pas obligatoire. Mais à part ça, on est pratiquement nulle part. Il y a deux défis majeurs dans l’administration du vaccin. Deux défis qui se posent dans tous les pays, mais qui chez nous, en Belgique se poseront sans doute avec plus d’intensité, la logistique et la prévention.

La logistique

D’abord, c’est un défi logistique. Vacciner huit millions de personnes en quelques mois, organiser des centres de distribution du vaccin, le transporter, le stocker, avoir du personnel pour l’administrer, organiser la prise de rendez-vous et le suivi des patients, le tout alors que bien sûr les compétences sont éclatées entre fédéral et région.

En soi, rien d’horriblement compliqué. En Allemagne, l’État fédéral commande et dispatche les vaccins, chaque région gère les stocks et les distribue. A Berlin par exemple, les 6 lieux de vaccination sont déjà connus. Les autres landers avancent aussi, en mettant par exemple en place des équipes mobiles pour les collectivités.

Chez nous on est encore loin de cette étape. Hier on a créé des task force pour réfléchir à des solutions. En Belgique, "l’effet RER", éparpillement, déresponsabilisation, retards, plane au-dessus de tous les projets complexes. La logistique de la vaccination est clairement de ceux-là.

L’autre défi c’est évidemment celui de l’adhésion de la population.

La confiance

Il faut atteindre 70% de taux de vaccination, au minimum, pour que le virus ne circule plus, ou très peu. Soit 8 millions de personnes.

Or les derniers coups de sonde effectués à propos du vaccin incitent à la prudence. Un sondage effectué en ligne par Kantar pour Knack il y a un mois montrait que seule la moitié de la population belge avait l’intention de se faire vacciner, que 30% ne savaient pas encore et que le reste, un bon 20%, n’en voulait pas.

Cela veut dire qu’il y a un immense travail de prévention à réaliser. Un travail qui sera particulièrement difficile à Bruxelles et en Wallonie. Le sondage montrait que les opposants aux vaccins étaient presque trois fois plus nombreux chez les francophones. Et ça, ce n’est malheureusement pas étonnant.

Problème francophone

On remarque que, historiquement, la population au nord du pays suit mieux les campagnes de prévention de santé publique que celle du sud. Prenez par exemple les dépistages systématiques pour le cancer du sein en 2018. 50% des Flamandes concernées répondaient favorablement aux campagnes, alors qu’elles n’étaient que 11% des femmes à Bruxelles et 7.5% en Wallonie.

Pour l’expliquer, les acteurs de prévention à la santé évoquent les différences culturelles, démographiques et socio-économiques.

Cette différence historique de sensibilité face à la santé publique et à la prévention joue sans doute un rôle pour expliquer que trois quarts des morts de cette deuxième vague sont des francophones. Parce qu’à la différence de la première vague, la prévention, la communication et le suivi des consignes ont joué un rôle crucial.

Ajoutons à cela une méfiance envers les institutions solidement installée, l’équation est très difficile à résoudre dans le sud du pays.

Société civile

La plupart des réponses a ces difficultés sont de long terme. A court terme des campagnes de spots tv ou sur les réseaux sociaux ne suffiront pas. Dans l’urgence, il faudra mobiliser toute la première ligne, ceux et celles qui sont en contact direct de la population : médecins de famille, maisons médicales, associations d’aides sociales, associations de quartiers pour convaincre ceux qui se sentent oubliés ou pas concernés.

Cela veut dire travailler avec ceux qui sont sur le terrain, écouter ce qu’ils ont à dire. Réussir là où nous avons échoué jusqu’à présent, profiter de la richesse de notre tissu associatif pour faire de la santé publique un combat partagé et collectif. Créer les conditions d’une résilience commune. Faire mentir l'histoire récente qui montre que, dans ce pays, nous sommes vaccinés contre la réussite collective.