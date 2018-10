Réforme des pensions : division contre division

Les syndicats sont donc une nouvelle fois dans la rue pour dénoncer la réforme des pensions. Il est souvent de bon ton de dire que ce genre de manifestation ne sert pas à grand chose. On entend des critiques sur les bancs patronaux ou du gouvernement. Mais aussi parmi les syndicats où certains leaders trouvent que la seule vraie action qui compte c’est la grève, et encore la grève générale au finish.

Mais pourtant, il faut reconnaître que ces mobilisations contre la réforme des pensions (plutôt les réformes d’ailleurs) sont parfois efficaces. Les syndicats sont parvenus à faire douter le gouvernement à propos de la pension à points qui est reportée après les élections. Ce report s’explique en partie grâce à la mobilisation du 16 mai, il y avait eu 70 000 personnes dans la rue contre la pension à points. Et si cette mobilisation a été un succès du point de vue syndical, c’est qu’il y a eu avant une longue campagne d'information, de désinformation selon le gouvernement, à propos de cette pension à points.

Les syndicats peuvent-ils espérer d’autres victoires?

Oui, mais. Ce qu'il reste sur la table, c’est la reconnaissance des métiers pénibles. Et là le message, le combat, est plus compliqué pour les syndicats. Parce qu’au fond, tout le monde ou presque souhaite que son métier soit reconnu comme pénible. À l’inverse de la pension à points qui avait fait l’unanimité contre elle, la pénibilité n’est pas rejetée d’emblée. C’est un dossier plus complexe où il y a place pour la négociation.

D’ailleurs, la FGTB elle-même appelle à conclure “un bon accord”. Par exemple, reconnaître davantage la charge émotionnelle ou mentale...

Le problème pour les syndicats, c’est qu’à défaut de grande réforme, le gouvernement a multiplié des petites réformes qui impactent la carrière…Le durcissement d’accès à la pension anticipée, la réforme du chômage avec complément d’entreprise, la réforme des pensions du secteur public, la réforme du crédit-temps. Bref, beaucoup de choses.

Pluie de ballons

La technique c’est d’envoyer beaucoup de ballons, même si les syndicats en arrêtent un de temps en temps, ils ne pourront les arrêter tous, puisque actuellement ils ne mobilisent que sur des dossiers ponctuels, et qu’en plus, ils ne sont unis qu’à minima. Plus les élections approchent, plus les divisions nord-sud, les divisions FGTB-CSC vont se faire sentir.

Alors vous allez me dire le gouvernement est lui aussi uni à minima, entre CD&V et N-VA aussi les tensions vont augmenter, entre nord et sud aussi. Et bien oui, et donc d’ici aux élections, la question c’est "qui va rester le plus longtemps uni face au camp d’en face ?" Aujourd’hui, les syndicats sont en front commun. C’est le message le plus important pour eux...