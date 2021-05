Rappel : en démocratie on ne tue pas ses adversaires

La traque de Jürgen Conings, mobilise le débat public. Entre ceux qui condamnent fermement et ceux qui soutiennent activement, il y a ceux qui ne savent pas trop et puis ceux qui relativisent. Et ces attitudes se retrouvent aussi au sein du monde politique. Même si les responsables publics sont presque unanimement dans la condamnation de ce qui se passe. Certains, beaucoup plus rares, relativisent la portée, la nature des évènements. Être à contre-courant de la condamnation dominante c’est s’assurer une place au soleil du marché de l’attention. Être disruptif, c’est l’expression consacrée, c’est s’assurer de la visibilité, des réactions, des commentaires et c’est donc s’assurer une existence sociale et politique à peu de frais.

Relativisme

Dans le cas qui nous occupe, deux personnalités hier ont défrayé la chronique. D'abord le président du MR en plaçant le danger que représente Jürgen Conings sur le même pied que le communautarisme qu'il prête à la gauche francophone. Ensuite Siegfried Bracke, N-VA, ancien président de la Chambre en accusant le virologue Marc Van Ranst d’être la cause du problème. Marc Van Ranst, trop présent, aurait selon Siegfried Bracke, voulu lui-même s’approprier tous les leviers du pouvoir.

Ces deux relativismes ne viennent pas de l’extrême droite, mais de partis démocratiques. C’est assez remarquable. Même si plusieurs cadres du Belang ont aussi relativisé ce qui se passe, le président du parti Tom Van Grieken, passe beaucoup de temps à plutôt se déscotcher de l’image de Jürgen Conings. Il est dans une stratégie de long terme ou il espère pouvoir vendre une image de son parti qui rompt avec la tradition de violence fasciste qui est l’ADN du Vlaams Blok, l’ancêtre du Belang.

Que le relativisme provienne de membres de partis démocratiques, voire du président d’un parti démocratique, est beaucoup plus étonnant et démontre une érosion des valeurs démocratiques.

Les faits sont simples, un militaire a pris les armes, il s’est retourné contre son pays, contre l’Etat de Droit et menace directement l’intégrité physique d’au moins un virologue qui a usé de sa liberté d’expression. Le tout avec une idéologie d’extrême droite, fasciste, qui a conduit les services de renseignement à le qualifier de dangereux.

Depuis une dizaine de jours Marc Van Ranst est enfermé avec sa famille, dans une Safe House. C’est lui que l’Etat est obligé d’enfermer pour le protéger de la violence d’un de ses représentants.

Gravité

Est-ce qu’on ne peut pas interroger la responsabilité de Marc Van Ranst ou expliquer qu’il y a d’autres dangers aussi importants que l’extrême droite dans ce pays ? Le problème c’est que si un responsable politique fait ça maintenant, il participe à nier l’urgence et la gravité de ce qui se passe. Comme dans tous les faits de terrorismes “les droits humains sont menacés par la violence politique”, en l’occurrence ici, le droit le plus élémentaire, le “droit à l’intégrité physique” et derrière le droit de ne pas être menacé pour ses opinions. Il y a ici un facteur aggravant c’est que cette violence politique émane d’un représentant de l’autorité de l’Etat.

Il n’y a pas de danger plus évident, plus urgent, plus simple à qualifier que celui-là. C’est celui que vous expliquez à un enfant de 6 ans qui vous demande : c’est quoi la démocratie ? “La démocratie c’est le système ou les gens se parlent pour régler leurs conflits plutôt que de se frapper ou de se tuer.” De là découle tout le reste, le pluralisme des idées, l’Etat de droit, les élections, la séparation des pouvoirs.

Mais avant tout, ce qui ne devrait pas faire débat, c’est qu’en démocratie il n’y a que des adversaires, pas des ennemis. La barbarie est le seul ennemi. Pour éviter le retour à la barbarie, l’histoire des idées a fourni plusieurs réponses possibles. Ces différentes écoles (libéralisme, socialisme, conservatisme, écologie…) sont démocrates si elles s’allient sans nuance autour du principe simple “on se parle en respectant la primauté du droit plutôt que de s’entretuer”.

Tout relativisme de ce principe de base est donc une insulte à la démocratie, à nos valeurs et à nos traditions politiques.