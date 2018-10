Québec-Flandre : destins croisés des nationalismes

Je vous parle du Québec aujourd’hui, car parler du Québec c’est aussi parler de la Belgique. On a beaucoup de choses en commun. C’est surtout parler de la Flandre car les nationalistes flamands ont très souvent pris exemple sur les québécois, leur résistance à une langue dominante, leur volonté de sauvegarder une culture jugée menacée, leur exigence d’autonomie, leur souverainisme. Bref, la Flandre nationaliste s’est beaucoup inspirée du Québec, aujourd’hui on pourrait dire que c’est un peu l’inverse.

Victoire des nationalistes

Il y a eu des élections au Québec et ce sont les nationalistes qui ont gagné. Ils ont terrassé les libéraux qui étaient au pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c’est que ce ne sont plus les mêmes nationalistes qu’avant, c’est un nouveau parti, la CAQ (coalition avenir Québec) qui en 7 ans s’est imposée grâce à un leader charismatique, nationaliste sans être souverainiste, et conservateur. Il a gagné les élections en faisant campagne pour sauvegarder l'identité québécoise en diminuant l’immigration.

CAQ/N-VA destins croisés

Ce qui s’est passé au Québec c’est ce qui s’est passé au fond avec la N-VA chez nous, mais avec 10 ans de retard. C’est frappant. C’est d’abord un parti nationaliste qui a choisi la droite, et la droite conservatrice. Alors qu’avant, le parti québécois, comme la Volksunie chez nous, prônait un indépendantisme au-delà de la gauche et de la droite. Au fond, la CAQ et la N-VA se ressemblent beaucoup. Seule différence notable, la CAQ n’est pas souverainiste, alors que la N-VA continue à prôner l’indépendance de la Flandre. Mais dans les faits, en réalité, sans oser le dire et l’assumer, la N-VA tient aussi désormais cette ligne d’un nationalisme non souverainiste.

Économiquement et sociologiquement, le Québec et la Flandre sont d’ailleurs dans des situations similaires. Là aussi c’est frappant, le Québec c’est seulement 5% de chômage et 3% de croissance. Avec environ 100 000 emplois vacants. C’est donc, comme la Flandre, une région qui a besoin d’immigration et pourtant les électeurs n’en veulent plus. Ceci démontre que le moteur du vote n’est pas tellement un égoïsme économique mais une crainte sourde de voir son identité, sa culture dissoute par l’arrivée d’immigrés.

Voilà deux nationalismes qui ont muté profondément à quelques années d’écart, deux nationalismes qui se sont reconfigurés. Deux cultures qui se sont développées dans la crainte d’être submergées par une langue dominante, l’anglais, le français et qui craignent aujourd’hui une autre submersion, une autre vague. La vague migratoire. Le danger est-il véritablement comparable? Certainement non, mais il est ressenti comme tel, c'est le message des urnes.