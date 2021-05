PSC, cdH, "Il fera beau demain" : le centre a-t-il encore un avenir politique ?

Les Quatre Saisons - Episode 10 - PSC, cdH, "Il fera beau demain" : le centre a-t-il encore un... C’est l’histoire d’une résurrection, après une renaissance. La renaissance, c’était il y a 19 ans, quasi jour pour jour, le 18 mai 2002, lorsque le PSC, le parti social-chrétien devient cdH, centre démocrate humaniste. La résurrection, elle se joue en ce moment, avec un processus de refondation dont vous connaissez certainement le nom : « il fera beau demain ». Lancé début 2020, cette réflexion a été stoppée net par l’épidémie de COVID-19. Mais rien qui en remette en cause l’évolution du cdH, qui va changer de projet et de nom à l’issue de ce processus. Rendez-vous pour cela début 2022. Comment le cdH en est-il venu à se lancer dans pareille remise en question ? Vous allez l’entendre, dans ce nouvel épisode du podcast « Les Quatre Saisons », les constats d’aujourd’hui ressemblent à ceux d’hier, d’il y a 20 ans. Pour aller plus loin, nous accueillons cette semaine Laurent De Briey. Professeur de philosophie à l’Université de Namur, il a travaillé, dans de multiples fonctions, au sein du cdH depuis une quinzaine d’années. Aujourd’hui, il est le pilote du processus de refondation du parti centriste. Auteur d’un livre sur l’humanisme démocratique, fondateur du mouvement politique E-change, Laurent De Briey est la personnalité centrale dans cette tentative de redéploiement du cdH, qui doit se conclure début 2022