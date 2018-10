Poker menteur à gauche

A gauche, l'après élections se transforme en une vaste partie de poker menteur entre PS, PTB et Ecolo. Comme souvent, celui qui gagne est celui qui va le mieux mentir. La partie est serrée pour tout le monde. Bien malin qui peut dire aujourd’hui qui va en sortir gagnant. Ce qui est clair, c’est que l’issue de ces négociations à Molenbeek, Charleroi, Herstal, Seraing et Liège va largement marquer la campagne d’ici à mai prochain.

D’abord, ce qui est certain, c’est que l’électeur en renforçant la gauche en Wallonie et à Bruxelles a rendu ces négociations incontournables. On imagine mal des coalitions de perdants, PS-MR, s’implanter là où le PTB fait 25% et où Ecolo double ses scores.

Le PS s'est pourtant allié au MR et au cdH à Huy (mais le PTB n'y a qu'un siège) et à Verviers (mais le PTB n'y a que 3 sièges). Ces alliances entre le PS et le MR (avec chaque fois un troisième parti dans les deux villes) s'expliquent pourtant largement par la situation locale. Mais elles sont pourtant critiquées par la FGTB qui en province de Liège met une pression énorme sur les socialistes.

Consigne au Boulevard de l'Empereur

La consigne est visiblement de favoriser les majorités de gauche là où c'est possible. Là où le PTB et où Ecolo ont progressé. Avec Ecolo, cela passe plus ou moins bien, comme à Bruxelles-Ville, le PS peut se prévaloir en région bruxelloise de ne plus gouverner nulle part avec le MR quand c'était possible (le PS est allié au MR à Etterbeek mais une majorité sans le MR était impossible). Alors qu'Ecolo a choisi les libéraux à Forest et à Uccle. Ecolo renvoie le PS à ses alliances avec le MR en Wallonie, Huy et Verviers.

Par rapport au PTB, la partie est plus serrée

Pour le PS, échouer dans les discussions avec le PTB mais s’entendre après avec le MR serait compliqué à gérer. Mais à l'inverse, réussir à discuter avec le PTB le serait encore plus. Les socialistes subiraient des accusations de gauche vénézuélienne durant 6 mois de la part des autres partis (DéFI, cdH, MR, peut-être même Ecolo). Son image se dégraderait encore un peu plus avec le nord du pays. Le PS risque l’isolement.

Pour le PTB, le risque est moins grand. Voir le PS refuser ses solutions de gauche “authentique”, comme il les appelle, ne serait pas nécessairement mauvais. Seul risque, apparaître comme irresponsable, incapable d’assumer et perdre ses soutiens à la FGTB qui souhaite que ces votes de gauche ne soient pas perdus.

Raoul Hedebouw a donc fait une courbe rentrante dans le Soir ce matin. Il dit "Laissons une chance aux discussions, ce qui est en jeu, ce n’est pas le romantisme de l’unité de la gauche, mais un programme pour l’unité de la gauche".

Rien que ça! Un peu comme Mitterrand en 81 qui avait réuni socialistes et communistes pour l’emporter en France. Toute la question est de savoir si le PTB est vraiment dans une stratégie comme celle-là. Les communistes français avaient choisi la voie gestionnaire et ont refusé la politique du pire. Ils en sont ressortis laminés électoralement. L'autre question est aussi de savoir qui dans cette affaire serait François Mitterrand?