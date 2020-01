Peut-on organiser une loterie pour sauver des enfants condamnés par une maladie rare ?

Peut-on organiser une loterie pour sauver des enfants atteints d’une maladie rare ? Question éthique aux couleurs d’un film de science-fiction. Une dystopie genre "Soleil Vert", "Bienvenue à Gattaca", "Elyséum". Ce genre de film qui montre comment l’inégalité croissante couplée aux nouvelles technologies produit un darwinisme social et nous conduit dans un monde de complète sécheresse morale, de vide Éthique.

Voilà l’affaire. La firme Norvatis commercialise le Zolgensma, un médicament très efficace contre l’amyotrophie spinale (SMA), une maladie génétique rare qui entraîne une dégénérescence neuro musculaire et la mort de l’enfant dans de nombreux cas. Problème le médicament est cher. Très. Environ 2 millions d’euros pour une prise unique. Ce médicament Novartis va le proposer gratuitement à 100 enfants tirés au sort dans les pays, comme la Belgique, où il n’existe pas d’accord de remboursement avec l’Etat.

On connaît ce médicament de Norvartis chez nous à travers l’histoire de la petite Pia dont les parents avaient réussi via les réseaux sociaux une levée de fonds pour se payer ce médicament miracle (1.9 millions d’euros donc).

La démarche des parents, le rôle de l’Etat, mais surtout la politique de prix du géant Suisse Novartis avait suscité un intense débat chez nous. Ce fut le cas aussi dans plusieurs pays dans le monde, ou cette histoire a été évoquée.

Une question d’image

Novartis à donc tenté de redorer son image. La société suisse a fait travailler ses bioéthiciens. Puisque pour eux le prix est justifié par les investissements consentis, il faut améliorer l’image de la firme. Par une loterie donc.

Cette annonce fait scandale, y compris chez nous ou Maggie de Block la ministre de la santé a dénoncé le procédé. Maggie de Block n’est pas une habituée de ce genre de saillie contre l’industrie pharma, elle dit “je ne peux pas cautionner ce que fait Novartis. Ni en tant que ministre de la santé, ni en tant qu’être humain”.

Avec d’autres ministres européens elle dénonce dans une déclaration commune :”l’incertitude et le manque de transparence de la démarche. Le communiqué se termine en disant qu’une loterie ne doit pas être utilisée dans le domaine de la santé.”

Où est le problème ?

L’indignation de Maggie de Block est très certainement sincère. Mais elle ne se porte peut-être pas au bon endroit. Ce qui choque Maggie de Block c’est la "loterie de la vie". Or est un faux problème moral.

Novartis va permettre de sauver 100 vies. Sans cette décision, seuls les plus riches auraient eu accès au médicament. C’est donc à l’évidence une bonne action. Comment faire la distinction entre ces vies ? Qui doit être sauvé ? Des Européens, des Africains, des plus jeunes, de plus vieux ? La moins mauvaise décision d’un point de vue éthique c’est donc le hasard. Novartis a donc raison d’agir comme il le fait.

La vraie raison de s’indigner est ailleurs. Si Novartis, qui est une firme privée, fixe des prix aussi élevés et joue à la loterie pour redorer son image c’est que le marché le lui permet. L’investissement consenti, la prise de risque, l’offre et la demande.

Le problème se trouve en amont. Dans l’organisation du modèle actuel du marché du médicament. En particulier l’absence de transparence dans la négociation des prix. L’OMS a d’ailleurs récemment recommandé aux états de partager leurs informations et de rendre public le résultat de négociations avec les firmes afin de limiter la spéculation.

Maggie de Block s’y oppose résolument.

La bonne question à se poser est plutôt : comment en est-on arrivé là ? Comment en est-on arrivé à ce qu’une firme soit aussi puissante pour décider quels enfants vont mourir ou vont être sauvés ?