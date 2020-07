Paul Magnette, Charles Michel de gauche ?

Le PS peut envisager de gouverner avec la N-VA, les déclarations de Paul Magnette sont en "une" de toute des gazettes ce matin. On disait hier que le PS craint donc d’être contourné par les négociateurs actuels. Leur seule option pour reprendre la main c’est donc de se tourner vers la N-VA.

Et on l’a dit aussi hier, c’est une évolution, pas une rupture. Depuis plusieurs mois désormais, le PS dit que si la N-VA accepte les grandes propositions socialistes, par exemple la pension à 1500 euros, l’impôt sur la fortune, l’investissement dans les services publics, alors un gouvernement avec la N-VA sera possible.

Fin mai, Paul Magnette avait par exemple déjà donné une série d’interviews en Flandre laissant entendre qu’il était possible de gouverner avec la N-VA à plusieurs conditions et que pourquoi pas il voulait même bien être Premier ministre. Nous avions écrit à l’époque que le PS était passé d’une exclusive explicite, à une exclusive implicite, c’est-à-dire que la N-VA se retrouvait exclue par le contenu.

Depuis, Paul Magnette souffle le chaud et le froid, il avait conclu de la mission avec le SPa Conner Rousseau qu’il n’était pas possible de former un gouvernement avec la N-VA. Désormais retour à l’ouverture avec la N-VA. Mais cette fois-ci, sans beaucoup insister sur les couleuvres que devrait avaler la N-VA, mais plutôt sur les points de convergence possible : une réforme de l’Etat.

Acte de courage pour ceux qui dès le lendemain de l’élection voulaient de ce mariage des contraires au nom des responsabilités, acte de lâcheté pour ceux qui dès le lendemain de l’élection rejetait ce mariage des contraires au nom des convictions.

Mariage en vue ?

Le mariage est loin d’être consommé. Ceux qui disent aujourd’hui qu’il suffisait de changer de position le 27 mai oublient que PS et N-VA ont déjà beaucoup négocié durant ces 14 mois. Et à chaque fois, ils devaient bien constater qu’ils n’y arrivaient pas à deux.

La question est donc de savoir si l’évolution de la communication de Paul Magnette est liée à un changement de fond des positions du PS et/ou de la N-VA. Est-ce que le PS accepterait désormais la limitation des allocations de chômage dans le temps ? Est-ce que la N-VA acceptera un impôt sur la fortune. Est-ce que le PS acceptera la ligne dure de Théo Francken sur l’immigration ? Est-ce que la N-VA va accepter les positions du PS sur l’avortement ? Est-ce que le PS va accepter la scission de la sécu ? Derrière la communication de Paul Magnette il y a une montagne d’incompatibilités qu’il faut réduire. L’échec est la première option de la formule PS-NVA.

Prise de risques

Le PS prend un risque immense dans une alliance avec la N-VA. Mais, il doit être mesuré aux risques que le PS prendrait en restant dans l’opposition. Ou le risque qu’il prendrait en étant associé à l’échec et à un retour aux urnes. De plus en plus de cadres du PS pensent que le risque le moins grand c’est l’association avec la N-VA.

Mais cela ramènerait Paul Magnette à celui d’un Charles Michel de gauche. Après avoir bâti une parole politique aussi ferme à propos de la N-VA durant des années, Paul Magnette va devoir convaincre que ce sont les nationalistes qui changé, et pas lui.

Charles Michel a essayé de le faire durant 5 ans. Il a dit qu’il s’était trompé au sujet de la N-VA, mais à chaque fois Bart de Wever prenait un malin plaisir à lui donner tort. Avec en feu d’artifice final le pacte de Marrakech, bras d’honneur ultime.

Le PS a évolué. Panta rei. Mais la N-VA a-t-elle changé ?