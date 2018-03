Scandale à l’armée, deuxième épisode. Intervention du patron, Bart De Wever. Sans grande surprise, il couvre son ministre de la Défense, Steven Vandeput. Il clame qu'il n’a donc pas été mis au courant par l’armée de rapport expliquant que les F-16 pouvaient être prolongés.

Le s.pa et la corruption

Bart De Wever rejette la faute sur l’armée. Avec prudence cependant. Il ne parle pas de manipulation mais juge à ce stade possible que les hauts gradés aient jugé que l’information n’était pas pertinente. Par contre, plus perfide, il s’est interrogé sur la fuite d’informations. Ces fameux rapports et mails sont arrivés aux mains du s.pa. Voilà ce que dit Bart De Wever : “Il y a d'énormes intérêts en jeu. Des groupes qui voulaient prendre part au marché sont tombés du bateau. Cela pose question, surtout lorsque l'on voit que la fuite est du côté des socialistes, qui se sont fait connaître par le passé en matière d'achats militaires pour leur manière particulièrement transparente de travailler à l'égard de certaines entreprises".

C'est une référence claire à la corruption dans l’affaire Agusta-Dassault qui a touché les socialistes. Dassault qui, avec le Rafale, a déposé une offre au gouvernement mais en dehors de l’appel d’offres. Dassault aurait donc intérêt à ce que cette procédure soit entachée, voire arrêtée.

Pas de loi, pas de côté, pas de F-35

En attendant, à l’armée, les hauts gradés qui n’ont pas transmis le rapport sur le F-16 ont fait un pas de côté. Quatre officiers ont renoncé provisoirement à exercer leurs fonctions dont Frederik Vansina, le chef de l’armée de l’air. Grosse affaire donc. Mais pourquoi ont-ils caché ces rapports?

Il reste trois options possibles. Par ordre de gravité.

1. L’armée a jugé que ces rapports n'apporteraient rien de nouveau par rapport aux discussions précédentes. L'option de prolongation du F-16 a déjà été discutée et rejetée. Les gradés auraient alors agit de bonne foi. C’est l’option la moins grave pour l’armée et qui aura le moins de conséquences. Quelques blâmes, la procédure est affaiblie mais peut se poursuivre.

2. L’armée a jugé que donner cette information à un stade avancé de la procédure de remplacement risquait de fausser le jeu. C’est dire le peu de confiance que ces hauts gradés ont dans nos dirigeants démocratiquement élus et dans la discussion publique des achats militaires. C’est plus grave. Il faudra des démissions. Cela affaiblirait la procédure. Il faudra peut-être tout recommencer.

3. L’armée de l’air a caché des informations pour préserver toutes ses chances d’avoir un nouvel appareil et pas n’importe lequel, le F-35. Les officiers ont manipulé le débat, tronqué la procédure d’appel d’offres alors que ce sont eux qui devaient choisir le successeur du F-16. Il s’agirait alors d’une affaire d’État, cela signifiera des démissions et une nouvelle procédure.

L’enquête demandée par le Premier ministre, le travail de l'opposition, celui des journalistes aussi devraient amener des réponses dans les prochaines semaines. Mais on a compris que les chances d’avoir une décision rapide sur le remplaçant du F-16 sont désormais très réduites.