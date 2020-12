Oups! J’ai twitté le prix secret des vaccins...

Oups ! Il s’agit pourtant d’une information sensible que la Commission européenne qui a négocié les contrats avec les firmes pharmaceutiques avait expressément demandé de garder confidentielle. Oups ! Eva de Bleecker retire le Tweet. Mais bien sûr c’est trop tard. En le retirant, effet Streisand garanti. Ce qui risquait de passer pour une information parmi d’autres dans les débats budgétaires, est devenu aussi visible qu’un gyrophare au milieu de la nuit. Il est théoriquement possible que la Belgique soit d’ailleurs sanctionnée financièrement pour cette rupture de confidentialité.

Comment expliquer de telles différences ? Plusieurs éléments sans doute liés au développement et à la production. Mais la politique commerciale joue un rôle évident. Astra Zeneca, qui est largement le moins cher du tableau a décidé de vendre son vaccin à prix coûtant, de ne pas réaliser de profit. Ce n’est pas le cas de Pfizer et de Moderna et ce sont les plus chers.

Privé ou public ?

Le patron de Pfizer estime logique que les firmes génèrent du profit puisque, dit-il, la solution vient du privé. Mais ce privé est extrêmement aidé par le public. C’est vrai historiquement pour toute l’industrie biotech qui bénéficie des efforts publics en recherche. C’est encore plus vrai pour le Covid puisque l’union européenne et les Etats-unis ont déboursé des centaines de millions d’euros en subvention afin d’accélérer le développement.

Ceci relance la discussion, Faut-il faire des vaccins des biens publics puisqu’on est dans le domaine de la santé publique et que la facture est collective ? A tout le moins, puisqu’on est dans un système mixte, d’intrication entre l’Etat et le privé, faudrait-il de la transparence sur les prix payés aux firmes ? Mais s’il y a de la transparence sur les contrats, alors les firmes perdent leur capacité de négociation commerciale.

Affaire politique

Pourtant c’est évident, la vaccination est un acte civique, politique. Si le vaccin est d’utilité publique, sa composition comme son prix sont aussi d’intérêt public. La transparence doit être beaucoup plus grande qu’aujourd’hui.

Les firmes y sont très réticentes. Pourtant elles devraient se demander si à long terme leur intérêt n’est pas aussi dans la transparence. En 2009, la révélation des contrats secrets du vaccin contre la grippe H1N1 avait suscité une vague de suspicion légitime autour des pratiques du secteur. En 2009 l’image de l’industrie pharma en a pris un sacré coup. Il était indéfendable de voir les firmes profiter de l’épidémie en exploitant la faiblesse des Etats. Des Etats contraints de rapidement négocier pour avoir droit à des doses parce que, bien sûr il n’y en avait pas pour tout le monde.

De cette affaire est née une suspicion moins légitime et désastreuse sur la vaccination elle-même. Aujourd’hui nous avons été en partie protégés de cette logique perverse par la négociation menée solidairement par la Commission européenne. C’est un pas immense en avant. Le pas suivant c’est la transparence.

Un jour peut-être il sera indispensable de considérer le vaccin comme un bien public. Car la vaccination est une affaire trop importante pour laisser le citoyen sur le côté.