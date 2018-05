objectifbikinifermetagueule, le nouvel hashtag qui prend de l'ampleur

Les vacances approchent et avec elles, les magazines féminins et de santé affichent le même discours sur les régimes et les astuces pour perdre du poids rapidement et ça ne plait pas à tout le monde. Une comédienne française a créé un nouvel hashtag : #objectifbikinifermetagueule. Laura Calu, youtubeuse et comédienne a lancé un mouvement d'acceptation de soi sur son compte Instagram. A l’instar des hashtags lancés ces dernières années par des militantes grosses (#effyourbeautystandards, #fatkini), elle invite ainsi les femmes à poster des photos d'elles, en oubliant leurs complexes, en oubliant les normes imposées par la société et la publicité. Depuis qu'elle l'a lancé fin avril, le mouvement prend de l'ampleur.

Un mouvement qui s’inscrit dans une dynamique plus large

Le corps féminin fait depuis longtemps l’objet d’un contrôle social, que les femmes subissent. Et tout y passe : la manière de se comporter, une femme ne doit pas parler trop fort, rire trop fort. Il y aussi les poils, les cheveux blancs, et pour en revenir au sujet, on contrôle ce qu’elles mettent dans leur assiette. On traite le corps féminin comme une marchandise pour susciter un désir sexuel et être séduisante. En conséquence, la minceur est privilégiée et la grosseur est stigmatisée : c’est ce qu’on appelle la grossophobie. Terme qui vient de rentrer dans le dictionnaire récemment. La grosseur est porteuse de nombreuses discriminations et ça commence déjà à la taille 42 pour certains. En France par exemple, les femmes obèses rapportent huit fois plus souvent avoir été discriminées à cause de leur apparence physique que celles avec un indice de masse corporel (IMC) considéré comme "normal". Chez les hommes obèses, le ratio est "seulement" de un à trois.

Ne pas oublier le contexte socio-économique

L’idée que les individus sont personnellement responsables de leur santé occulte l’effet des inégalités socio-économiques sur les corps. La grossophobie touche plus durement les populations défavorisées. Et tous ces magazines qui parlent de régimes pour les femmes enfoncent le clou. Pour Catherine Wallemacq, féministe, queer et grosse: " Face à la culpabilisation et à la moralisation constantes qu’elles subissent (…) les femmes grosses ne doivent à personne des comptes au sujet de leur poids. Il n’y a pas de mauvais corps. Personne et aucune institution ne devrait nous discriminer ou exercer un pouvoir sur notre corps, quelle que soit notre corpulence, notre santé. Notre valeur en tant qu’individu ne doit pas être conditionnée par un régime et/ou une perte de poids" . Plusieurs articles de fond existent si vous voulez aller plus loin (dossier complet dans le magazine 24h01 et un dossier " grosse et alors " sur le site des Femmes Prévoyantes Socialistes)