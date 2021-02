Numéro un mondial, modèle le plus vendu sur la planète : une année pas si noire pour ce géant automobile

On ne va pas aller jusqu’à écrire "une bonne année pour ce géant automobile", car 2020 n’a été brillante pour aucune marque, crise sanitaire oblige. Mais certains ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu et à renverser la hiérarchie mondiale bien établie depuis 2015. Si l’on vous dit qu’il s’agit d’un groupe japonais, précurseur dans les voitures hybrides et toujours dans le top 3 des différentes études sur la fiabilité, vous répondrez sans doute : Toyota.

Au jeu de qui perd le moins

Au coude à coude avec Volkswagen depuis des années, Toyota s’empare de la première place grâce au fait que la marque a mieux résisté à la crise que sa rivale. En voyant ses ventes chuter d’un peu plus de 11%, Toyota fait mieux que VW qui dépasse les 15% de pertes. Et au décompte, cela donne 9,53 millions de véhicules pour le japonais contre 9,3 pour l’allemand. En fait, l’Europe et l’Amérique du Nord sont les principales causes des diminutions des ventes, mais Toyota a en partie compensé par une belle progression de près de 11% en Chine.

►►► Lire aussi : 2020, année noire pour le secteur automobile en Belgique : chute des immatriculations de 25% depuis janvier, stocks au plus bas

On notera que la troisième marche du podium est occupée par l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Les trois marques rassemblées (et non intégrées comme Lexus peut l’être avec Toyota ou Audi avec VW) ont perdu 24% de plumes dans l’aventure Covid : elles ont vendu 7,7 millions de véhicules

Evidemment, ce classement basé uniquement sur les chiffres de vente ne reflète en rien la santé financière d’une marque ou d’un groupe. En ayant vendu moins de 500.000 voitures en 2020, Tesla est pourtant capitalisé en bourse à hauteur de 700 milliards de dollars, plus de trois fois la valeur de Toyota ! Et pour les actionnaires, mieux vaut un cours de Bourse qui flambe qu’un titre honorifique de leader mondial.

La Corolla (une fois de plus) sur le toit du monde

Même si elle affiche un léger recul en 2020 avec 110.000 exemplaires en moins, la Toyota Corolla reste la championne toutes catégories. 1,134 million d’unités à travers le monde. Car contrairement à beaucoup de ses rivales, comme les Françaises, la Corolla est vendue sur un peu près tous les marchés de la planète.

C’est aussi le cas du RAV4, deuxième, ainsi que du Honda CR-V, troisième. Mais qui connaît en Europe la Nissan Sylphy ou la VW Lavida, pourtant classées respectivement septième et neuvième ? Et tout cela sans prendre en compte les multiples variantes des F-Series de Ford, ce fameux pick-up qui truste toujours les avant-postes sur le marché américain.

Loin de l’homogénéité du marché

Car si les goûts et les couleurs ne se discutent pas, il faut quand même constater que l’homogénéité du marché automobile n’est toujours pas pour demain. Entre les voitures à hayon privilégiées par les Européens, les Kei-cars japonaises (voitures de moins de 3,4 m) et les pick-up américains, c’est finalement une familiale moyenne, proposée en différentes carrosseries et motorisations, qui s’impose dans le monde. Un juste milieu, ni trop grand, ni trop petit, suffisamment spacieux, existant en hybride, à la ligne moderne et à la fiabilité sans faille. Une voiture sur laquelle on ne se retourne pas nécessairement, mais qui plaît aux quatre coins du monde : c’est la clé du succès, depuis trois ans maintenant.