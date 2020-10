Nouveau confinement : le compte à rebours

Le compte à rebours avant un nouveau confinement est lancé. Mais jusqu’à la dernière seconde, les politiques voudront l’éviter. L’idée c’est d’attendre l’effet des mesures prises la semaine passée, avec le niveau 4 du baromètre. La fermeture de l’Horeca, la limitation drastique exigée des contacts sociaux. Il faut une dizaine de jours.

Passer le Week-End

On n’y est pas encore donc et le chiffre du jour d’hospitalisations, 421, est très mauvais. Chiffre malheureusement très élevé qui n’augure pas encore d’infléchissement de la courbe. Mais l’espoir des différents gouvernements c’est qu’elle intervienne après ce week-end. Pour les hôpitaux qui sont trop sous tension le plan de répartition devrait les soulager un moment.

Un nouveau confinement n’arriverait donc au mieux ou au pire que la semaine prochaine. Cette semaine on doit s’attendre au durcissement d’une série de protocoles sanitaires, et de nouvelles restrictions, avec des règles renforcées, un couvre-feu, la fermeture de l’horeca, on pourrait parler d’un confinement Light. Un semi-confinement qui épargne les secteurs ou il y aurait eu peu de contaminations avérées comme la culture ou le travail, les transports en commun ou les écoles. Un confinement “intelligent” en quelque sorte.

Le problème c’est qu’en Belgique nous n’avons pas cherché à connaître les sources des contaminations, les clusters, c’est donc difficile d’être intelligent si nous sommes aveugles. Car nous ne connaissons pas bien l’origine des transmissions. Surtout sur ce qui se passe dans le monde du travail. D’ailleurs on a fermé l’horeca alors que, d’après nos données, il n’y aurait eu que peu de transmissions. Les secteurs épargnés par les fermetures le sont surtout parce qu’ils sont stratégiques. Sans transports en commun pas de travailleurs dans les entreprises, si trop d’entreprises ferment cela aggrave la crise sociale et économique, si les écoles ferment qui va s’occuper des enfants de ceux qui travaillent ?

Facture salée

Un chiffre circule c’est celui de la Banque Nationale : 20 milliards d’euros. Il faut savoir que le premier confinement a coûté près de 50 milliards d’euros, environ 10% du PIB. La Banque avait calculé qu’en cas de deuxième vague et d’un nouveau confinement il faudra ajouter à cette année maudite qu’est 2020 environ 4% de baisse du PIB en plus… Donc environ 20 milliards.

Avec un deuxième confinement c’est aussi la confiance des consommateurs et des chefs d’entreprise qui en prendrait un sacré coup, l’image de la Belgique à l’étranger aussi, et le tsunami de patients dans les hôpitaux, serait couplé à un tsunami de faillites d’entreprises (qui est déjà largement attendu dans les prochains mois).

Les pressions pour éviter un nouveau confinement viennent de partout et en particulier des fédérations patronales qui exhortent les gouvernements à l’éviter.

Jours cruciaux

Si la courbe s’aplatit, la discussion n’aura plus lieu d’être. Si elle ne s’aplatit pas, ou pas partout, alors elle reviendra. Pour l’instant le frein au confinement vient d’un peu partout. La N-VA en particulier y est très hostile et préfère des confinements locaux. C’est l’alternative : confiner seulement les villes ou les provinces où la situation est hors de contrôle. Cela veut dire quasiment toute la Wallonie et Bruxelles.

Mais pour l’instant les régions sont alignées dans le refus. Elio Di Rupo, autant que Jan Jambon, s’oppose à un confinement. Au fédéral aucun parti ne plaide pour cette solution, pour l’instant. Car dans les hôpitaux le compte à rebours continue de tourner.