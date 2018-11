Non, le cordon sanitaire n'a pas été rompu

Le PTB montera donc bien au pouvoir dans une commune, à Zelzate. Il sera au pouvoir avec le sp.a dans cette commune de 12 000 habitants collée à l’usine Arcelor-Mittal de Gand. Cette majorité rouge-rouge, impossible à mettre en place à Molenbeek, à Charleroi, à Liège, à Herstal avec les socialistes francophones, l’a donc été avec les socialistes flamands.

Très rapidement, cet accord a été condamné. En premier lieu par Bart De Wever qui dénonce "l'hypocrisie de la gauche", qui exige un cordon sanitaire avec l’extrême droite et pas avec l’extrême gauche. Il a aussi dit, puisqu’il a beaucoup parlé dimanche, que "le PTB c’était la même chose que le Vlaams Belang", et il a même rajouté que "l’extrême gauche est pire que l’extrême droite". Enfin, "il s’agit d’une rupture pure et dure du cordon sanitaire".

Le VLD a suivi avec Gwendolyn Rutten en disant "l'extrême gauche et l'extrême droite sont les deux reflets d'une même réalité, symboles de restriction des libertés et d'oppression".

Et enfin, le CD&V Wouter Beke "C'est incroyable que le sp.a réalise ce que même le PS a refusé d'engager".

Les communistes ont déjà gouverné

Or, le cordon n'a pas été rompu à Zelzate. Puisqu’il n’y a pas de cordon envers les partis ou groupes communistes, de gauche radicale ou extrémistes, peu importe ici l’appellation. Ici, c’est une première pour une commune mais, après la deuxième guerre mondiale, les communistes ont été associés au pouvoir dans ce pays, le PTB a participé à une majorité dans un district à Anvers.

Ensuite, tous les politologues de Flandre vous le diront (même ceux proches de la N-VA, même ceux qui estiment que le cordon est inefficace), le cordon est historiquement destiné à empêcher l’association avec l’extrême droite, le Vlaams Blok/Belang en particulier et son programme qui prône la discrimination entre Belges et étrangers. Jamais il n'a été question qu'il englobe toute les formes de "radicalité" en politique. Bart De Wever le sait très bien. Il entretient sciemment une confusion qui vise à affaiblir le cordon sanitaire, affaiblir ce qu'il lui reste de sa capacité à être une digue morale, à éviter la banalisation totale de l’extrême droite comme cela se passe dans d’autres pays.

Mais son objectif premier n’est pas la banalisation du Vlaams Belang. Son statut de pestiféré reste d'ailleurs très utile à la N-VA pour régner sur le paysage politique flamand. C’est surtout une diabolisation de la gauche radicale et de la gauche tout court. Bart De Wever ne l'a jamais caché, son vrai adversaire c’est le socialisme. Cette coalition de Zelzate va lui permettre de polariser la campagne et d’accuser la gauche de vouloir faire d’Anvers un nouveau Caracas. Amis de la nuance, passez votre chemin.