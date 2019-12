Mission Bouchez-Coens : les convoyeurs attendent

Le roi a donc nommé un duo d’informateur pour succéder à Paul Magnette. Le Palais était sous pression, il parvient à éviter l’obstacle Bart De Wever. Le président de la N-VA dit partout qu’il est candidat pour tenter de former un gouvernement, mais il fait tout pour ne pas en arriver là : insultes, provocations, selfie ironique devant le Palais Royal…

Cette agressivité du président de la N-VA a sans doute refroidi le palais. Il n’y a pas de consensus suffisant pour le nommer aujourd’hui dans une mission. Et, entre les lignes, encore moins de consensus pour former un gouvernement avec lui. On en revient à la question de base : comment convaincre le VLD et/ou le CD & V de monter dans un gouvernement sans la N-VA ? Pour succéder à Paul Magnette, plusieurs pistes ont circulé dont celle du VLD Patrick Dewael, ou du CD & V Koen Geens, mais le Palais a choisi de rester au niveau des présidents de parti. Ceux du CD & V et du MR, tous deux sans aucune expérience vont donc maintenant s’y coller.

La N-VA relancée ?

Ce sont les deux partis qui ont le plus d’affinités avec la N-VA qui sont le plus au centre du jeu. C’est le signal du palais envers la N-VA. Bart de Wever s’en est d’ailleurs félicité et estime que l’arc-en-ciel est écarté. Théoriquement, les deux informateurs peuvent envisager toutes les pistes, rouvrir des portes déjà fermées pour mieux les refermer. C’est un peu absurde mais c’est comme ça. C’est comme dans le film de Benoit Mariage, "Les convoyeurs attendent". Benoît Poelvoorde joue un père qui veut que son fils batte un record, le record d’ouvertures et de fermetures de portes.

Comme dans le film, on va rouvrir et fermer des portes et pendant ce temps les convoyeurs attendent. L’idée étant de convaincre les derniers sceptiques au CD&V que les portes d’un gouvernement avec la N-VA sont bien fermées. Les autres, les directions du VLD, celles du MR, d'Ecolo, de Groen, du SPa, du PS et même de la N-VA savent déjà que ces portes sont fermées et qu’on est là dans la pure stratégie.

Le gouvernement sans la N-VA n’est pas encore né, le gouvernement avec la N-VA n’est pas encore mort. Entre les deux surgissent Joachim Coens et Georges Louis Bouchez. Telle est la seule voie possible pour eux, faire mourir définitivement l’idée d’un gouvernement avec la N-VA en démontrant, une nouvelle fois, que le PS et la N-VA sont incapables de s’entendre.