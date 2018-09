Maingain : le Défi de la cohérence

Olivier Maingain, le président de DéFI, n’est pas cohérent en matière d’éthique. Quels sont les faits? Olivier Maingain axe sa campagne sur le renouveau, la bonne gouvernance. Il poursuit un positionnement de longue date (trois ans au moins) “ toute personne inculpée doit être écartée ” de ses fonctions publiques. C’est ce qu’il avait notamment défendu lorsque Joëlle Milquet a été inculpée dans le cadre de la gestion de son cabinet.

Il a continué à tenir cette ligne, en se prévalant toujours d’écarter des listes auxquelles DéFI participe ceux ou celles qui sont inculpés. Jusqu’ici, il a tenu parole. A Scharbeek, il a écarté l'échevin Saït Kose. Sauf qu’il fait une exception, très notable, pour Jean-Pierre Lutgen à Bastogne. DéFI et donc Olivier Maingain soutiennent le patron d'Ice Watch face à la liste de Benoit Lutgen, le président du cdH, dans un duel fratricide qui s’annonce très symbolique.

Comment Olivier Maingain justifie-t-il son exception ?

Jean-Pierre Lutgen n’est pas Jacques Mesrine (NDLR : le célèbre gangster français), voilà ce qu’il a dit à L’Echo. En clair, une infraction urbanistique autour de 200 mètres carrés de pavés pour lui "c’est anecdotique". Il s’avance même "je ne pense pas qu’il devrait être condamné pour un fait aussi ténu. N’importe où en Belgique on n'est pas poursuivi pour ce genre de chose, sauf à Bastogne".

Que signifie cette insinuation? Qu’à Bastogne régnerait une justice aux ordres du bourgmestre Benoit Lutgen? Si c’est ça, alors on peut présumer aussi que Jean-Pierre Lutgen se présente pour en finir avec cette pratique prétendument dévoyée du pouvoir. Logiquement, il se présenterait donc aussi pour régler ce problème urbanistique. Ce qui pose au moins la question d’un possible conflit d’intérêts.

Sens des responsabilités

Plus loin dans cette interview, il assume, enfin, il explique "en tant que président de parti, je tranche en fonction de la gravité des inculpations". Ce qui revient à dire qu’il ne s’enferme pas dans la formule “Toute personne inculpée doit être écartée”.

Car oui il y a des inculpations, et derrière, des faits avérés plus graves que d’autres. Il revient donc de bien séparer les domaines. À la justice, la légalité, la vérité judiciaire, ses procédures; aux responsables de partis leur vérité politique, leur l’éthique, leur parole.

Dire "toute personne inculpée doit être écartée” pour un président de parti, c’est confondre éthique et légalité, morale et droit. Et ça, c’est refuser de prendre ses responsabilités. Car certains inculpés ne méritent pas la répudiation et d’autres qui ne sont pas inculpés la méritent depuis longtemps.