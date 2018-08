Les slips de Theo Francken

Theo Francken a-t-il commis sa première faute politique hier en se moquant des hommes qui mettent de la lingerie ? C'est ce qu'on pourrait croire. Pour rappel, il a commenté un article sur de la lingerie masculine "Des hommes qui se maquillent, qui épilent leurs sourcils, qui portent de la lingerie, qui ont des sacs à main, qui tombent enceintes… C’est moi ou le monde ne tourne plus rond ? Vive les hommes qui n’ont pas besoin de tout ça pour se sentir bien dans leur peau". Le commentaire a été jugé maladroit, voire insultant envers les homosexuels. Sous pression de son parti, il a dû retirer son commentaire.

Erreur donc ? Et bien non. A l’ère de Trump et de Salvini, non. Provoquer est devenu la norme. De plus en plus de politiques utilisent les réseaux sociaux pour être vulgaires, mentir parfois, provoquer en tous les cas afin de se forger une image d’un homme qui “ose braver le politiquement correct”. Oser braver la décence qu'on attend, qu'on attendait des hommes et femmes politiques est un calcul et sans doute une conviction aussi.

Retour du "virilisme politique"

Sur le fond, sur le fait que pour lui les hommes ne devraient pas mettre de lingerie, là aussi il surfe sur une tendance qui marche à droite. C’est le retour à l’idée que le politique doit être viril, avec les qualités prêtées à la virilité, quitte à paraître homophobe. C'est bien un retour puisque l'association entre les qualités prêtées à la virilité (force, courage) et le pouvoir est aussi ancienne que le pouvoir lui-même. Elle semblait, enfin, petit à petit s'effacer au 21ème siècle mais elle revient en force. Là encore Trump est passé par là. De ce point de vue, de son point de vue, Theo Francken n'a donc pas commis d’erreur. Il surfe sur une vague.

Positionnement identitaire

Pourtant, Theo Francken a dû retirer son post. C'est une marche arrière forcée. Ce qui démontre que ce qu’il croit être bon pour lui (virilité et provocation) entre en confrontation avec une autre stratégie du parti, défendre les droits des LGBTQ, “Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres et en Questionnement”.

Première raison, les LGBTQ sont devenus un vrai enjeu électoral. Deuxième raison, le positionnement de la N-VA comme bouclier contre une prétendue islamisation de la société. Comme le dit le politologue Dave Sinardet, je le cite, “cette position est également en partie stratégique dans le débat sur l'islam et la migration".

Et oui, là est le souci. Ces derniers temps, la N-VA a choisi de défendre la liberté sexuelle, comme un marqueur culturel, identitaire, face à l’islam radical. C'est un choix récent pour beaucoup de partis conservateurs en Europe qui sont plutôt enclins à suivre les positions classiques de l'Eglise catholique sur les sujets éthiques. Mais face à l'évolution de l'opinion publique, la N-VA, comme d'autres, a choisi la voie d'un conservatisme libéral. L'émancipation des femmes, les droits des homosexuels sont devenus des marqueurs identitaires.

Or, le dérapage contrôlé de Theo Francken hier a démontré que le conservatisme libertaire (ou libéral) de la N-VA était peut être plus une stratégie qu’une conviction.

La N-VA s’est donc distanciée de son secrétaire d’État

Ça c’est très rare. D’habitude, à chaque provocation de Theo Francken de nombreuses personnalités du parti lâchent le hashtag #iksteuntheo, "je soutiens Theo". Pas de ça ici, au contraire, la N-VA a dû rétro-pédaler. Il n’y a que Bart De Wever qui est intervenu en sa faveur. Et il a fait le minimum, il se distancie des propos mais soutient l’homme, "tout le monde peut avoir des opinions sur tout". C'est, il faut bien l’avouer, l’argument le moins convaincant qu’on a pu entendre de sa bouche. C’est un relativisme total ! Car enfin dans un parti, si "tout le monde peut avoir des opinions sur tout" alors ça veut dire que le parti n'a d’opinion sur rien.