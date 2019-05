Les (premiers) Prix Rossel de la Bande Dessinée – Un palmarès intéressant…

En 2019, Les prix Rossel s’intéressent aussi au neuvième art ! Et même si, comme dans toutes les remises de prix, on peut regretter certains choix du jury, on ne peut pas nier que la qualité est au rendez-vous !

Le Grand Prix a été remis à Frank Le Gall (éditeur : Dupuis) Théodore Poussin - © Le Gall Aventures marines et humaines, telles sont les errances que vit, en quelque treize albums, le héros de Frank Le Gall, Théodore Poussin. Un héros qui n’a rien d’héroïque, qui se laisse souvent mener par les événements, mais qui, finalement, prend son destin en main pour se conquérir lui-même et aller au bout d’une quête qui ne peut que mêler intimement vie, survie et mort. Le dessin de Frank Le Gall réussit à se faire extrêmement réaliste dans ce qu’il exprime, tout en rondeurs dans son trait. Il y a chez cet auteur complet une osmose entre les mots et le graphisme, entre l’humain et son environnement, entre le rêve et le réel, et c’est qui en fait un des auteurs les plus complets de la bande dessinée, avec des références à des gens comme Hugo Pratt, certes, mais aussi Blaise Cendrars. Un prix largement mérité pour cet auteur qui, dans un style qu’on pourrait qualifier de classique, a réussi à créer une œuvre qui se démarque de la mode et de ses habitudes… Le tout avec un sens aigu de l’aventure et de la manière de la raconter ! Frank Le Gall: l'aventure - 29/03/2018 Théodore Poussin - bd

Le Prix de l’album de l’année : Trap (de Mathieu Burniat – éditeur : Dargaud) Trap - © Burniat La première caractéristique de ce livre réside dans sa construction. Pas un mot… Et, pourtant, on ressent les bruissements des feuilles, les feulements des animaux sauvages, le bruit du vent au sommet des arbres immenses de cette immense jungle dans laquelle survit un trappeur. Burniat se révèle vraiment un dessinateur du mouvement, avec une évidente influence de certains mangas comme Gon, l’extraordinaire dinosaure de Tanaka. " Trap ", c’est le portrait d’un aventurier, dans un univers à la fois réel et " fantastique ". Le portrait d’un homme qui doit se battre pour survivre, pour garder, aussi, une véritable humanité dans un univers aux incessantes vénalités. Et c’est ainsi que cette fable dessinée devient aussi une épopée presque homérique… Avec des auteurs comme Mathieu Burniat, la bande dessinée belge n’est pas prête à ronronner dans la routine et l’habitude ! Et ce livre-ci, cette épopée fantastique et remuante, devrait plaire à un large public, en commençant par les adolescents… Un prix mérité pour un auteur belge dont le talent s’affirme de livre en livre ! Mathieu Burniat: scénario, nature, épopée - 16/03/2019 Trap - bd

Le Prix Rossel de la série : Stig & Tilde (auteur : Max de Radiguès – éditeur : Sarbacane) l'île du disparu - © De Radiguès Là où vivent Stig et Tilde, les adolescents, arrivés à l’âge de 14 ans, doivent être initiés à la vie adulte en passant un mois sur une île déserte. Cependant, on est loin de Koh Lanta, puisque, sur cette île, tout le confort, ou presque, est bien présent… Mais une tempête va obliger les deux adolescents, jumeaux aux caractères bien différenciés, à vivre une vraie aventure… Max de Radiguès, dessinateur au trait rapide, immédiat, s’adresse ici à un public jeune, et il le fait avec à la fois un récit qui se lit vite et bien, à la fois aussi en s’amusant à utiliser des trucs et ficelles très présents dans ce qu’on appelle la littérature jeunesse, mais en les étirant, en les transformant, avec un peu de provocation et beaucoup d’humour ! Un prix qui couronne une série pour lecteurs à partir de 11 ans.

Théodore Poussin - © le Gall Un auteur classique, deux auteurs résolument modernes, voilà donc le palmarès de ces tout premiers prix Rossel de la bande dessinée! Des prix qui couronnent donc, à la fois, une sorte de classicisme et une manière de s'ancrer résolument dans notre monde. Trois graphismes très différents, aussi... Trois auteurs, en tout cas, qui devraient, grâce à ces prix Rossel, se retrouver en bonne place sur les étalages de votre libraire préféré et, également, dans votre bibliothèque! Et des prix Rossel à qui je ne peux que souhaiter "bon vent"!... Jacques Schraûwen