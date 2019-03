Les inégalités sociales ont-elles augmenté en Belgique?

L’idée très répandue est que les inégalités de revenus ont augmenté. Que les riches sont toujours plus riches et les pauvres plus pauvres. Ce sentiment d’injustice est à l’origine d’un malaise social important, d’une crise de confiance dans le modèle économique dominant et même une crise de la démocratie.

C’est une question politiquement très sensible. Malheureusement, les inégalités et leurs évolutions sont très compliquées à objectiver pour les économistes et bien sûr pour les journalistes.

La principale qualité de son travail est d’observer l’évolution des inégalités sur un temps long (parfois depuis la Première Guerre mondiale) et dans plusieurs pays du monde. Il mesure les inégalités de revenus, mais aussi les inégalités de patrimoine (ce qui est encore plus compliqué). Il s’est associé avec beaucoup de chercheurs pour mettre au point une base de données mondiale. Le WID (World Inegality Database) .

Cette enquête permet d’obtenir un tas de données précieuses. Elle permet de calculer le coefficient de Gini. Il s’agit d’un nombre variant de 0 à 1. Zéro signifie l’égalité parfaite et 1 signifie une inégalité parfaite (par exemple un seul salarié dispose de tous les revenus et les autres n’ont aucun revenu). Il permet de comparer tous les pays ou ce Gini est calculé. Voici le résultat, tiré ici d’une étude l’IWEPS (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) pour l’année 2016.

À défaut de données solides sur les revenus et les patrimoines, il faut se rabattre sur des enquêtes en face-à-face. Des enquêteurs questionnent un échantillon de la population afin de connaître la réalité de revenus (salaires, loyers, dividendes, allocations sociales…). C’est Statbel (anciennement l’institution nationale des statistiques) qui mène ces questionnaires sur base de protocoles européens. Cette grande enquête sur les revenus, c’est l’enquête SILC (Enquête sur les revenus et les conditions de vie).

Objectiver les inégalités est très compliqué. Il n’est pas simple d’obtenir des données sur les revenus (de la part de l’administration fiscale notamment). Il est encore plus difficile d’avoir une idée de la réalité des patrimoines. C’est particulièrement le cas en Belgique. C’est pour ça que le travail de Thomas Piketty n’est pas transposable littéralement chez nous. C’est pourtant ce que tentent de faire certains économistes comme le professeur de la KUL André Decoster. Nous reviendrons sur ses travaux plus tard.

Comme on le voit, la Belgique à un coefficient de Gini très faible. Un des plus faibles des pays européens, et parmi les plus faibles des pays développés. On observe par contre que les inégalités sont légèrement moins fortes en Flandre qu’en Wallonie et surtout plus élevées à Bruxelles. Ailleurs dans le monde, l’indice de Gini est souvent beaucoup plus élevé qu’en Europe. A titre de comparaison, alors que l’indice de Gini est de 0.63 en Afrique du Sud (le pays le plus inégalitaire du monde) il est de 0.25 en République Tchèque (un des pays les plus égalitaires au monde).

Si l’on revient plus loin encore dans le temps. On remarque la même stabilité. On observe des changements mineurs du Gini belge de 0,257 en 1983 à 0,264 en 2016. Cela ne veut pas dire que les inégalités n’ont pas du tout augmenté. Il faut être précis, cela veut dire que l’indice de Gini ne mesure pas d’évolution importante. À l’inverse de ce que l’on peut observer aux États-Unis ou au Royaume-Uni par exemple.

L’indice de Gini est un baromètre à manier avec précaution. Car il comporte des biais. Comme nous l’avons expliqué, il s’agit d’une enquête menée en face-à-face sur base d’un questionnaire type. Comme toute enquête déclarative, on peut supposer que certains citoyens ne déclarent pas tous leurs revenus.

Autre biais : l’enquête parvient assez mal à prendre en compte les extrêmes. C’est-à-dire les personnes les plus précarisées et les plus riches. Or, les personnes les plus riches possèdent potentiellement une part importante des revenus. Une mauvaise représentation peut donc avoir un impact important sur les résultats de l’enquête et donc sur la représentation des inégalités.

L’indice de Gini, c’est un peu comme les tests de pollutions automobiles en laboratoire. Ils permettent de comparer différents pays sur une base identique. Par contre, il montre beaucoup de limites pour appréhender toute la complexité de la réalité.

Les travaux de Decoster

C’est pour cette raison que Thomas Piketty – et d’autres économistes avec lui – estime qu’il faut aller plus loin que ces enquêtes et mesurer les revenus et patrimoines sur base de données fournies par les différentes sources (comptes nationaux, données issues d’enquêtes, données fiscales portant sur les revenus et les patrimoines, classements de fortunes).

C’est possible en France ou aux États-Unis par exemple. Mais beaucoup plus compliqué dans certains pays comme la Belgique. Il y a donc chez nous une sorte de vide concernant la mesure des inégalités de revenus et de patrimoines. Un vide que le professeur André Decoster de la KUL tente de combler.

André Decoster a eu bien du mal à appliquer la méthode de Piketty, car les revenus bruts ne sont pas publiés par l’administration fiscale. André Decoster ne dispose que du revenu net imposable. De plus il n’existe pas de cadastre des patrimoines et des fortunes. Il doit donc appliquer des corrections et faire des hypothèses.

Tant bien que mal il y parvient. Voici son résultat : en bleu, l’évolution de la part de richesse captée par les 10% des plus riches ; en rouge, la part captée par le décile le moins élevé ; en gris enfin, la part captée par le 1% le plus riche.