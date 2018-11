Les gilets jaunes. La classe oubliée

La manifestation des gilets jaunes un temps prévue à Bruxelles vendredi est annulée mais cela n'empêche que le sujet est désormais devenu un sujet de la campagne électorale. Dans un premier temps, les partis sont restés très discrets, maintenant ils réagissent. Pour eux, c'est à la fois très simple et très compliqué. C’est très simple puisque ce mouvement embrasse très large, on y trouve ce qu'on veut. Il comporte en même temps un aspect droitier avec une mise en cause des taxes, avec la glorification du travail des individus en lutte contre l’État trop gourmand. Mais d'un autre côté, il comporte aussi un aspect gauchiste avec une mise en cause des injustices et une demande d'un État plus fort face aux puissants que face aux plus faibles.

En clair, cela veut dire que quasiment tous les partis peuvent plaquer sur les gilets jaunes leurs grilles de lectures traditionnelles et proposer leurs recettes. Le PS, Ecolo et le PTB peuvent parler des investissements dans les transports publics ou les services publics de proximité. Le cdH peut envoyer un message à la classe moyenne qui subit une écologie qualifiée de punitive. Enfin, les libéraux peuvent y voir un mouvement au fond libéral et justifier le tax shift.

Le retour de la petite classe moyenne

Simple pour les partis, disait-on, puisqu'on trouve de tout dans les gilets jaunes. Mais c'est en même temps horriblement compliqué pour eux. Car à la différence notable de la France, les gilets jaunes surgissent dans un contexte de pré-campagne électorale. Et leur mouvement replace dans les priorités du moment la question de "la petite classe moyenne périurbaine". C’est cette partie de la classe moyenne qui n’est pas techniquement dans la précarité mais qui est en dessous du salaire médian (revenu situé au centre de l'échelle des revenus tel que 50 % de la population perçoit un salaire supérieur, 50 % de la population perçoit un salaire inférieur). On y retrouve souvent des ménages où il y a un voire deux salaires mais qui comptent chaque euro à la fin du mois.

Pour cette population qui a peu droit aux voitures de société, ce qu’a fait gagner le tax shift fédéral ou la suppression de la TV redevance en Wallonie a été largement mangé par la hausse de ce qu’on appelle les dépenses contraintes. Ce sont ces dépenses fixes difficilement négociables à court terme. Le loyer, l'abonnement téléphonique, les factures d’eau, l'électricité, le diesel pour aller travailler.

Les ménages captifs

Ce sont des ménages qui se sentent donc captifs de la fiscalité. Et pour eux, aucun parti ne constitue un choix évident. À gauche, ils trouvent une logique redistributive ou écologique qui n’allège pas leur fardeau fiscal. A droite, ils trouvent une logique de diminution de l’impôt compensée par de la fiscalité directe (accises et TVA) et des économies dans les services publics. Ce qui n’allège pas leur fardeau non plus.

Ceci explique que cette classe moyenne hésite entre deux récits qui leur paraissent à bout de souffle: le récit de l’Etat providence social-démocrate d’un côté ou le récit du mérite individuel libéral de l’autre. Le troisième récit disponible dans l'offre actuelle, "post-matérialiste" ou "anti-consumériste" (porté en particulier par Ecolo), peine aussi à les convaincre. Beaucoup de ces ménages estiment qu'au fond le "post-matérialisme" est porteur d'une nouvelle injustice, voire de soumission. Le rêve d'amélioration des conditions matérielles d'existence devenant réservé aux seuls ménages aisés. Bien sûr, l'écologie politique propose de remplacer "l'avoir" par "l'être" et insiste sur le fait qu'à force de rechercher l'accumulation matérielle, nous dégradons nos conditions d'existence. Mais c'est un discours complexe.

Cible électorale

Or, cette masse de la petite classe moyenne sans boussole est une cible électorale énorme et incontournable. Elle est importante puisqu'elle est susceptible de basculer d’un parti à l’autre. C’est donc la cible électorale, et de loin, la plus convoitée. Mais c’est aussi dans les faits celle qui se sent la plus oubliée. C’est le grand paradoxe dont les gilets jaunes sont le symptôme.