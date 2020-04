Les francophones et leur zone de confort

La fuite du rapport des experts dans la presse francophone (Le Soir) est condamnée par la première ministre et par le virologue Marc Van Ranst. Elle a aussi été l’occasion pour la N-VA de marquer son territoire, comme souvent en stigmatisant les francophones.

La fuite

Commençons par cette fuite. Nous avons droit à la transparence. Nous avons le droit de savoir quelles sont les recommandations des experts, et nous avons le droit de savoir comment les gouvernements vont y réagir. Bien sûr la fuite d’un document qui n’est pas finalisé risque d’être préjudiciable. Mais la logique aurait voulu que le groupe d’experts désigné par le gouvernement rende ce rapport public. Pourquoi pas devant le parlement ?

Avec les scénarios disponibles, le politique aurait eu à trancher, décider, choisir et se justifier. Sans cette publicité nous ne saurons sans doute jamais quelle a été la part de la décision politique et du conseil scientifique. C’est dommage. Depuis le début de cette crise, une évidence s’impose, la transparence sauve des vies.

Montée au filet nationaliste

Cette fuite a suscité la réaction du ministre flamand de l’enseignement qui a pris tout le monde de court et annoncé la reprise de l’enseignement en le 15 mai. Il justifie sa décision devant le Parlement flamand par les fuites dans la presse du rapport d’expert “de l’autre côté de la frontière linguistique”. C’est pour couper court aux malentendus qu’il a donc divulgué ce plan pour les écoles flamandes.

Le fait que le plan soit rendu public n’est pas un problème. D’ailleurs le gouvernement de la fédération Wallonie Bruxelles a évoqué sa vision d’une rentrée progressive pour le 18. Le fait que chaque communauté présente un plan un peu différent est plutôt une bonne chose aussi.

Le problème c’est que du côté de Ben Weyts la décision semble ferme. Il y a très peu de précautions prises pour s’assurer que la vision flamande s’inscrit dans un scénario de déconfinement qui conviennent à toutes les parties, et surtout qui ne nuise pas à la santé publique.

Mépris et volonté de puissance



Cette annonce préalable au conseil national de sécurité démontre la volonté de la N-VA de marquer son territoire. Les nationalistes veulent incarner une ligne très volontariste face au virus. Relancer au plus vite l’économie et la société flamande avec un discours de type : "quand on veut on peut".

Il s’agit de reprendre la main politiquement au fédéral et médiatiquement aux virologues. Au sein du gouvernement flamand, la N-VA dispose avec l’enseignement d’une compétence exclusive qui lui permettait d’agir. Ce qui est arrivé n’est donc absolument pas un hasard. Depuis plusieurs jours déjà la N-VA a lancé une campagne de communication massive. Sur Facebook, les nationalistes envoyaient ce message :

Alors que l’enseignement est arrêté en Belgique francophone, nous osons sortir de notre zone de confort en Flandre et relever de nouveaux défis.

La logique est toujours la même. La N-VA veut une Flandre qui affirme sa volonté de puissance. Et cela n’est possible qu’en se distinguant de ceux qui ne veulent pas. Nous les francophones sommes donc dans notre zone de confort. Parfois c’est un baxter, parfois c’est un hamac, aujourd’hui c’est notre zone de confort. Le mépris nationaliste ne s’arrête jamais, même au milieu d’une pandémie meurtrière.