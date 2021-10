Les démocratico-sceptiques et la tentation d'un leader fort

"Notre société serait mieux gérée si le pouvoir était concentré dans les mains d’un seul leader" : 37,4% des personnes interrogées pour le sondage RTBF-Kontar sur l’état de la démocratie sont d’accord ou tout à fait d’accord, 62,4% ne sont pas d’accord ou pas du tout d’accord. Plus d’un tiers donc des sondés remettent en cause notre système politique, faits de partage des responsabilités, entre niveaux de pouvoirs, mais aussi de consensus entre partis parfois antagonistes mais forcés de gouverner ensemble, ce qui arrive régulièrement dans notre démocratie.

Dans le détail du sondage, on constate que les Wallons sont les plus demandeurs d’un changement, avec 43%, soit 10 points de pourcentage de plus que les Bruxellois. Les publics ouvriers, ou inactifs ou qui n’ont pas dépassé le secondaire inférieur se montrent plus critiques que les autres. Et puis, il y a les jeunes : les 25-34 ans sont 46,9% à vouloir un leader fort.

Maux typiquement belges, mais pas que

Les explications ne manquent pas pour vouloir un pouvoir plus concentré : la dilution des responsabilités dans notre État fédéral et son corollaire, l’absence de culture de la responsabilité chez nous. On pourrait aussi citer l’impuissance réelle des politiques contre la majorité des crises que nous traversons, du chômage systémique pour certaines catégories de la population, aux inondations, des subprimes américains à un virus venu très certainement venu de Chine, du terrorisme au sentiment tenace que les générations futures vivront moins bien que celles qui les auront précédées. On pourrait aussi parler des affaires, des personnalités qui font de la politique avec des contrats à durée indéterminée, du népotisme, quelques maux hélas typiquement belges. Et c’est évident que cela joue. Mais, cette défiance des plus jeunes à propos d’un pouvoir politique partagé, n’est pas uniquement l’apanage des plus jeunes Belges. En France, le "Rassemblement national" de Marine Le Pen est devenu le premier parti chez les 25-34 ans, dans un pays au système politique radicalement différent du nôtre. Plus globalement, en 2018, la fondation française pour l’innovation politique a interrogé plus de 36.000 personnes à travers le monde, dont plus de 28.000 Européens sur de nombreux sujets. Et à la question, légèrement différente de celle de notre sondage, du mode de gouvernement avec "un homme fort qui n’a pas à se préoccuper du parlement ni des élections", 38% des 16-34 ans trouvait l’idée bonne ou très bonne.

Le sondage RTBF-Kantar enfonce donc le clou sur cette idée, qui traverse les frontières, qu’un nombre significatif de jeunes ont les pires difficultés à croire, de façon générale, à la démocratie telle que nous la pratiquons. On connaît les climatosceptiques. Il y a aussi désormais les démocratico-sceptiques.

Enseignement, démocratie directe et fin du népotisme

Que faire ? Vaste chantier. Notre monde s’est accéléré, ces dernières décennies, comme certainement jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité. Nos pratiques politiques, elles, n’ont pas changé, si ce n’est à la marge. Il y a une forme de détachement qui apparaît, entre une jeunesse, de par le monde, qui se nourrit des mêmes expériences, qu’elles se nomment Netflix, Spotify, Tiktok, Instagram, et qui voient, sitôt le nez levé de leurs smartphones, un système politique qui apparaît coincé, qui n’a pas su, pas pu, pas voulu, au minimum tenter de s’adapter. Il faudra beaucoup plus que des budgets participatifs ou des commissions délibératives pour redonner goût à la démocratie. Il faut – et c’est une condition sine qua non – un système éducatif qui ne laisse pas au bord du chemin un trop grand nombre de jeunes. Une plus grande implication de la population dans les décisions politiques semble être nécessaire : l’étude de la fondation française pour l’innovation politique plaçait la Suisse en première position avec 88% des sondés qui estimaient que la démocratie y fonctionnait bien. Sans parler de causalité directe, l’étude pointait la démocratie directe ainsi que la tradition de la "milice" : "les députés exercent généralement une activité́ rémunératrice parallèlement à leur mandat, ce qui a pour but avoué de limiter la professionnalisation de la fonction politique."

Le traumatisme de la Question royale, lorsque la Belgique s’était divisée sur le retour du roi Leopold III, a durablement vacciné le monde politique contre le référendum et autres consultations populaires. Il est temps d’en revenir. Une remise à plat des trajectoires politiques ferait également du bien : il est franchement anormal de voir tant et tant de fils et fille de personnalités politiques suivre la même trajectoire.

En attendant une nouvelle grande révolution démocratique, si elle devait survenir un jour, voilà au moins deux chantiers qui pourraient redonner confiance aux jeunes. L’alternative, en tout cas, est connue : un basculement vers au mieux une forme d’ingouvernabilité du pays et au pire, qu’elle qu’en soit la forme, vers l’autoritarisme.