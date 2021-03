Le virus poursuit son plan A

Bertrand Henne, c’est le branle-bas de combat, un comité de concertation avancé, des experts qui tirent la sonnette d’alarme et demandent un plan B pour éviter la troisième vague. De nouvelles restrictions sont sur la table. Et pourtant ce n’est pas surprenant.

Les experts veulent un plan B car le virus suit un plan A. Car au fond, depuis un an, les modèles mathématiques les plus sérieux de Geert Molenberghs ou de Niel Hens ne se sont pas trompés. Ce virus ne nous a jamais offerts de bonne surprise. Le 22 février le Premier ministre était passé en force pour présenter ses modèles mathématiques. Face à des présidents de partis francophones en compétition pour assouplir le plus vite possible.

Reprenons ces modèles, il y en avait 4 selon la date de réouverture complète entre mars et mai. Et bien tous les 4 pointaient une forte montée du virus vers la mi-mars et jusqu’à mi-avril selon des intensités modulées par la contagiosité des variants. On y est, le plan A est bien suivi. Comme prévu, une nouvelle fois, le virus impose une nécessité. Et comme prévu, aussi lors de la première et la deuxième vague il s’accompagne d’une certaine forme de déni dans une partie de la population et chez une partie des dirigeants.

Passage en force

Le Premier ministre avait dû passer en force en février pour fermer la porte à des demandes de réouverture ou d’éclatement de la bulle dès le premier mars. Aujourd’hui, on peut le dire, heureusement que les demandes émanant surtout de partis francophones (en particulier MR et Ecolo, le PS dans une moindre mesure) n’ont pas été suivies. Si on les avait écoutés, la situation serait aujourd'hui catastrophique. La froide rationalité d’Alexander de Croo, a permis (jusqu'ici) d’éviter le pire, comme la sévère rationalité de Vandenbroucke a permis d’éviter la suspension de l’AstraZeneca.

Les partis francophones peuvent se permettre d’être aussi légers et primesautiers dans leurs annonces, ils peuvent se permettre de jouer au gentils flics parce que derrière le rôle du méchant flic est assumé par le duo De Croo-Vandenbroucke. L’inverse est encore plus vrai. Le duo Vandenbroucke De Croo apparaît comme un duo de méchants flics car les présidents de partis francophones se sont dressé un costume de gentil flic.

Nouvelles restrictions ?

Et les faits ont donné raison au duo de méchants flics. Aujourd'hui, les voilà à proposer des mesures d’endiguement. La fermeture des écoles au moins une semaine avant Pâques, la fermeture de certains commerces, un couvre-feu plus strict dans l’espoir de faire diminuer les chiffres. Méchants flics, toujours.

Mais les ministres de l’éducation veulent maintenir les écoles ouvertes, et le ministre des classes moyennes veut maintenir les commerces ouverts. Les partis francophones du gouvernement PS-MR et Ecolo sont réticents à une action trop ferme et rapide et préfèrent se limiter à reporter les quelques assouplissements prévus au premier avril. Cela révèle que l’objectif pour eux est sans doute de gagner du temps. De n’agir fermement que si on se rapproche de la saturation hospitalière. Comme lors de la deuxième vague. Gentils flics, encore.

Quand on parle de gagner du temps, c’est deux semaines, jusqu’aux vacances de Pâques. Là, avec le retour d’un temps plus clément et la vaccination qui se poursuit, ils espèrent éviter ce que l’Italie ou la France se sont résolu à faire, reconfiner. C’est possible que ça passe pour les bons flics. Mais c’est possible que ça conduise à devoir reporter la réouverture de l’horeca au premier mai, ce sera encore au mauvais flics de l'annoncer. C’est possible que ça nous conduise à une troisième vague plus violente que la deuxième, et là les gentils flics iront se cacher en attendant qu'elle passe.

La seule chose dont on peut être certain aujourd’hui c’est que pendant qu’on réfléchit à un plan B, que les bons flics s'opposent aux méchants flics, le virus lui, poursuit son plan A.