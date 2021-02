Le vaccin vaut-il une grève ? Oui du point de vue du secrétaire général de la CGSP enseignement. Il ne décolère pas d’avoir appris que les profs n’étaient pas repris dans la liste des "fonctions critiques" qui dans quelques jours vont pouvoir bénéficier en priorité du vaccin Astra Zeneca.

Enseignants lâchés…

Cette menace de grève a été lâchée par Joseph Thonon de la CGSP, mais elle intervient dans un contexte où les syndicats de l‘enseignement s’estiment tous lâchés par les politiques.

En particulier par le parti socialiste qui via la ministre Wallonne de la santé Christie Morreale ou le président Paul Magnette ont annoncé que les profs devraient être considérés comme prioritaires pour la vaccination.

Samedi l’annonce est tombée, les policiers sur le terrain seront considérés comme fonction critique, ils pourront rejoindre dans la liste de la phase actuelle de vaccination, la phase 1A qui regroupe le personnel de soin, et les personnes les plus à risques. Les enseignants eux, restent sur le carreau les espoirs portés par les socialistes étaient bel et bien des faux espoirs.

Pourtant les syndicats d’enseignants jugent que le fait de garder les écoles ouvertes est une priorité, donc que le personnel devrait être considéré comme un métier essentiel.

Ni essentiels, ni prioritaires

Puisqu’ils ne sont pas repris dans la liste des fonctions critiques, les profs peuvent en déduire qu’ils ne sont ni essentiels, ni prioritaires. Pourtant, en particulier en maternelle et en primaire, il est évident que les distances sociales et les gestes barrières ne peuvent pas être respectés. En secondaire c’est un peu différent. Mais pour les syndicats, les enseignants prennent donc des risques, il est logique qu’il soit vacciné avant la population générale.

Le problème c’est que les termes "critique", "essentiel" et "prioritaire" ne veulent pas dire la même chose. Or, les médias parfois et les politiques parfois les ont eux-mêmes utilisés à tort et à travers.

Les "fonctions critiques" sont celles qui sont directement confrontées à une situation de terrain les empêchant de tenir une distance physique et de garder le matériel de protection. Et qui pourront bénéficier d’un accès au vaccin très rapidement, dans cette phase 1A. Les enseignants ne font donc pas partie de la liste.

Le terme "essentiel" (qui devrait être banni du vocabulaire de cette crise tant il est potentiellement blessant) concerne la phase suivant de vaccination, la phase 1B. Il s’agit des professions qui pourront plus tard rejoindre les plus de 65 ans et les patients avec comorbidité.

Mais là on parle d’avril ou de mai. Et personne ne sait vraiment dire avec assurance ou en seront les livraisons de vaccins. Avec un peu de chance, il ne faudra pas choisir car il y a aura beaucoup de doses disponibles. Aucun choix n’est donc fait sur cette fameuse liste des fonctions "essentielles".

Le terme "prioritaire" est très général, très politique et ne correspond à aucune catégorie officielle.

Un problème de taille

Il y a à peu près 100.000 profs en communauté française. Or la phase 1A, concerne actuellement 120.000 personnes en Wallonie, 40.000 à Bruxelles. Il est concrètement impossible d’inclure les profs dans la phase actuelle faute de doses suffisantes.

Donc, la nécessité oblige à hiérarchiser. Une grève ne changera pas le timing des livraisons. Elle pourrait en outre avoir des conséquences désastreuses dans la population et renforcer le cliché infondé d’une "profession de privilégiés".

Par contre cette menace de grève se comprend comme un vrai appel au politique. Promettre le vaccin aux jeunes, la réouverture de l’horeca le premier mars, des priorités aux profs, en l’état actuel de l’épidémie et des livraisons de vaccin n’est pas raisonnable. Qui sème les faux espoirs, récolte la colère.